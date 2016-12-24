В Мордовии от коронавируса скончался 41-летний мужчина

В федеральной статистике учтён новый летальный случай в Мордовии. В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова скончался мужчина, 41 год. Основной диагноз – коронавирусная инфекция covid-19. Осложнение болезни – двусторонняя тотальная геморрагическая пневмония, отек легких. Сопутствующее заболевание: ожирение 2 ст.

За последние сутки в Мордовии выявлено 32 случая коронавируса, 32 человека выписаны с выздоровлением. Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (19); Лямбирском районе (3); Ичалковском и Ардатовском районах (по 2); Старошайговском, Ковылкинском, Зубово-Полянском и Рузаевском районах (по одному). Двое из числа новых больных имеют постоянную регистрацию за пределами республики – в Москве и Мурманске.

Обращает особое внимание тот факт, что сегодня подавляющее большинство новых больных – пожилые люди. Пенсионеров среди них – 23 человека, старше 60 лет – 22, самому пожилому 88 лет. Моложе 30 лет – один человек.

В связи с этим оперативный штаб ещё раз напоминает о необходимости соблюдения основных мер безопасности: социального дистанцирования, масочного режима, минимизации контактов, личной гигиены.

За период пандемии в Мордовии выявлено 4679 случаев коронавируса. 3606 человек выздоровели.

35 человек скончались (на ресурсе стопкоронавирус.рф нет технической возможности исправить данную позицию, поэтому число летальных случаев не будет меняться, пока не достигнет 38).

По данным на 5 августа из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 641 человек на стационарном лечении

- 896 человек под наблюдением дома.