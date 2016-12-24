Горожане могут подавать заявки на благоустройство своих дворов

Смертельная вечеринка
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Администрация Саранска уведомила о начале приема заявок на включение дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2021 год.
Перечень и формы необходимых документов можно найти на официальном сайте мэрии. Пакеты с материалами следует представить до 25 августа по адресу: 430005, г. Саранск, ул. Советская, 34, каб. 305. Победителей, как и прежде, определит общественная комиссия.
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