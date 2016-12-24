Мордовия отметила 19-ю годовщину канонизации своего небесного покровителя

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Провел очередную «мэрскую субботу» Петр Тултаев
Праздничную литургию 5 августа в Свято-Феодоровском кафедральном соборе возглавили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий при сослужении епископов Ардатовского и Атяшевского Вениамина, Краснослободского и Темниковского Климента, а также благочинных Саранской епархии.
«Феодор Ушаков посвятил всю свою жизнь служению Отечеству, - сказал, обращаясь к верующим, митрополит Варсонофий. - На суше, на море и даже в опасных сражениях он хранил любовь к Богу и ближним. Выйдя в отставку, поселился в своем имении, рядом с Санаксарской обителью, где неустанно молился».
«Великий флотоводец не потерпел ни одного поражения, не потерял в бою ни одного корабля, ни один его моряк не попал в плен, - продолжил митрополит Зиновий. - Секрет этого - в жертвенной любви праведного воина к Богу и Родине».
После богослужения и молебна все желающие смогли приложиться к ковчегу с частицей мощей святого Феодора Ушакова. В торжествах принял участие мэр Саранска Петр Тултаев.
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