Мордовия отметила 19-ю годовщину канонизации своего небесного покровителя

Праздничную литургию 5 августа в Свято-Феодоровском кафедральном соборе возглавили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий при сослужении епископов Ардатовского и Атяшевского Вениамина, Краснослободского и Темниковского Климента, а также благочинных Саранской епархии.

«Феодор Ушаков посвятил всю свою жизнь служению Отечеству, - сказал, обращаясь к верующим, митрополит Варсонофий. - На суше, на море и даже в опасных сражениях он хранил любовь к Богу и ближним. Выйдя в отставку, поселился в своем имении, рядом с Санаксарской обителью, где неустанно молился».

«Великий флотоводец не потерпел ни одного поражения, не потерял в бою ни одного корабля, ни один его моряк не попал в плен, - продолжил митрополит Зиновий. - Секрет этого - в жертвенной любви праведного воина к Богу и Родине».

После богослужения и молебна все желающие смогли приложиться к ковчегу с частицей мощей святого Феодора Ушакова. В торжествах принял участие мэр Саранска Петр Тултаев.