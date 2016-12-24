Прививки на подходе

С середины августа в Мордовии начнется вакцинация от гриппа и микробной пневмонии

Об особенностях нынешней «прививочной кампании» рассказал на минувшей неделе министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин.

Вакцинация против гриппа традиционно начинается в конце августа. И нынешний год исключением, скорее всего, не станет. Прививки сделают не менее чем 60% населения республики. Средства на закупку 400 тысяч доз выделит федеральный бюджет, оставшиеся 10 процентов граждан будут вакцинированы за счет республиканской казны и работодателей. Первую партию препаратов регион получит, как ожидается, в середине августа.

Примерно в то же время в Мордовию поступит и вакцина против пневмококка - одного из основных возбудителей микробной пневмонии. Всего же приобрести планируется 15 306 доз вакцины (в прошлом году, для сравнения, 3,2 тысячи). «Характерно, что обе прививки можно сделать одновременно, - сообщил Олег Маркин. - В каждой поликлинике у каждого участкового врача уже есть перечень граждан, которых необходимо привить. Их предварительно проинформируют телефонными звонками либо с помощью смс-сообщений».

Главный внештатный специалист Минздрава республики Михаил Чумаков отметил, что ковид, грипп, ОРВИ, пневмококковая инфекция поражают дыхательную систему и легко распространяются. - «Но эти заболевания можно предупредить с помощью иммунизации. Это один из самых эффективных медицинских инструментов».

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РМ Татьяна Харитонова напомнила, что за прошлый эпидсезон привили более 50% населения республики. - «Ежегодно планируем вакцинацию против гриппа не менее 75% детей. Скоро начнется новый учебный год, образуются большие коллективы детей, студентов. Руководителям учебных заведений важно понимать и готовиться ко всем противоэпидемическим мероприятиям, которые необходимо строго соблюдать».

Что же касается коронавирусной инфекции, то тут многое будет зависеть от успешности проводимых исследований. «Первые полученные результаты вселяют определенный оптимизм. Теперь ожидаем решения: в какие сроки и какое количество населения республики будет вакцинировано», - заключил Олег Маркин.