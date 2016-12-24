«А куда смотрят председатели ТСЖ и домовых комитетов?»

За ненадлежащую подготовку к зиме отдельные управляющие компании могут лишиться лицензий

В столице Мордовии продолжается подготовка к очередному отопительному сезону. По информации первого заместителя главы Саранска - директора Департамента городского хозяйства Игоря Бутяйкина, промывка на 1 августа выполнена в 94,5 процента многоквартирных домов, опрессовка - в 68,3%, калибровка - в 38,4% МКД. Кроме того, необходимо провести опрессовку 270,6 километра тепловых сетей (242,35 км из которых относятся к «СаранскТеплоТрансу»). Пока работы идут с отставанием от графика. Ресурсоснабжающая организация выполнила их на 64,2 процента. К зиме полностью готовы 11 из 33 насосных станций, 8 из 24 котельных, 31 из 103 теплопунктов.

В разрезе районов более или менее благополучная ситуация наблюдается разве что на Светотехстрое, где подготовка к отопительному сезону идет по плану и даже с некоторым его опережением. «Ленинцы», в свою очередь, могут похвастать тем, что в домах с крышными котельными работы практически завершены. С другой стороны, есть много нареканий к деятельности ООО «СанТехДом» и «Саранскжилсервис». В последнем случае руководитель конторы, обслуживающей 35 МКД, в самый жаркий период подготовки ушел в оплачиваемый отпуск. И это при том, что уже на тот момент отставание от графика было весьма серьезным.

В Октябрьском районе «СанТехДом» тоже отстает по всем направлениям. За последние 3 месяца опрессовка проведена только в 10 из 31 МКД, промывка - в 12. На многочисленные претензии организация, как водится, отвечает обещаниями уложиться в установленные сроки.

«Здесь возникает довольно резонный вопрос: а куда, собственно, смотрят председатели ТСЖ, домовых комитетов и собственники жилых помещений многоквартирных домов, в которых ситуация с подготовкой к отопительному сезону такая плачевная? Ведь только собственники, подчеркнем это в очередной раз, выбирают управляющую компанию для обслуживания дома. И только они могут принять решение о ее смене в случае ненадлежащего выполнения ею своих обязанностей», - говорится в информационном сообщении мэрии Саранска.

Существует и еще одна проблема. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции управляющие компании сейчас процесс опрессовки снимают на видео и отправляют его в «СаранскТеплоТранс». А ролики эти ресурсоснабжающая организация очень долго не просматривает. Говорят, из-за большого объема поступающей информации по этому направлению. Соответственно, это сказывается и на показателях фактического выполнения тех или иных работ.

«Доводите информацию о качестве подготовки к отопительному сезону до жителей конкретных домов. Нам необходимо принимать меры по отношению к управляющим компаниям в рамках своих полномочий. Если они недобросовестно относятся к своим обязанностям, с привлечением жильцов давайте обращаться в специализированную комиссию о лишении их лицензии», - резюмировал мэр города Петр Тултаев.

Что же касается подготовки к зиме муниципальных учреждений, то пока все работы проводятся в штатном режиме. Хотя своих тонкостей и здесь хватает. Например, задолженность мэрии перед ПАО «Т Плюс» за муниципальные учреждения образования по состоянию на 30 июля составляет 68 млн рублей. Такая ситуация сложилась из-за ограниченной доходной базы городского бюджета.

В свою очередь, у ПАО «Т Плюс» перед муниципальным предприятием «Саранскгорводоканал» за подачу холодного водоснабжения по состоянию на 1 июля задолженность составляет около 82 млн рублей. И если свои обязательства муниципалитет исполняет, частично погашая накопившуюся задолженность, то ПАО «Т Плюс» от исполнения своих обязательств по оплате холодного водоснабжения уклоняется, - отмечается в сообщении саранской мэрии. Между тем по городскому округу Саранск с начала 2020 года оплата населением за горячее водоснабжение и отопление в пользу ПАО «Т Плюс» составляет 99%.

Между администрацией Саранска и действовавшим в июне текущего года руководством ПАО «Т Плюс» была достигнута договоренность о реструктуризации задолженности подведомственных мэрии учреждений. Муниципалитет со своей стороны все обязательства по оплате задолженности исполняет в полном объеме: в июле в адрес ПАО «Т Плюс» было перечислено 11 млн рублей. Однако ресурсоснабжающая организация до настоящего времени не подписала договор реструктуризации.

Несмотря на все трудности, саранская мэрия уверяет, что не допустит такого развития событий, когда с началом отопительного сезона детские сады и школы останутся без отопления.