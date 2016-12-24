Марочный коньяк по цене сивухи

Житель Яваса получил срок за торговлю поддельным алкоголем

50-летний житель поселка Явас Зубово-Полянского района Александр Жидков погорел на ниве подпольного бутлегерства. За торговлю поддельным алкоголем и незаконное использование товарного знака он получил по приговору суда 2 года лишения свободы, но - условно.

Как установили оперативники МВД по РМ, в 2019 году он приобрел в городе Мытищи Московской области у неустановленного лица 5627 бутылок немаркированной алкогольной продукции различных марок. Эту крупную партию спиртного он вывез к себе на собственном автомобиле «ГАЗ-2705» и припрятал в гаражах. Предприимчивый товарищ успел продать только чуть больше ста бутылок горячительных напитков, когда к нему с обысками нагрянули полицейские.

У Жидкова нашли около 2350 литров левого алкоголя - водки, коньяка, виски и рома. Общая стоимость изъятой продукции составила более 1 миллиона 246 тысяч рублей.

При этом житель Яваса незаконно использовал товарный знак именитых производителей. В одном из находящихся в его пользовании гаражей оперативники обнаружили и изъяли 62 бутылки коньяка с этикетками известного мирового бренда Hennessy. При отпускной стоимости оригинала в размере 11 тысяч 444 рублей за бутылку объемом 0,5 литра мужчина продавал контрафакт по цене в 388 рублей. На суде свою вину в совершенных преступлениях Жидков признал полностью и отделался условным сроком.

К слову, на неделе в республике было зафиксировано еще одно уголовное деяние, связанное с реализацией спиртного. 41-летний житель села Лямбирь попался на воровской тяге к алкоголю. Сотрудники полиции возбудили в отношении мужчины уголовное дело за покушение на кражу продукции, принадлежащей Саранскому ликероводочному заводу.

Как установили органы дознания, свою операцию этот товарищ провернул, воспользовавшись «служебным положением», - житель Лямбиря работал водителем у индивидуального предпринимателя, занимающегося транспортными перевозками. В июле он получил задание доставить алкогольную продукцию из Саранска заказчику в Нижегородскую область. Но ушлый водитель решил с выгодой для себя изменить маршрут, сделав вечером остановку на парковке в Лямбирском районе, где начал доставать по одной бутылке водки из каждой коробки. Он думал, что так будет не сильно заметно исчезновение определенной партии товара. Правда, за этим интересным занятием его и застукали сотрудники полиции. К моменту задержания он успел вытащить подобным образом 81 бутылку алкоголя общей стоимостью более 22 тысяч рублей. В настоящее время похищенное изъято.