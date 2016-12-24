Нарубил на статью

Старошайговский лесничий обвиняется в получении взятки в полмиллиона рублей

Следственный комитет по РМ направил в суд очередное уголовное дело по неистребимой в России должностной коррупции. На сей раз на взятках попался не великий чин, что не помешало ему «принять» от благодарного сообщника больше полумиллиона рублей. Речь идет о лесничем Старошайговского участкового лесничества 50-летнем Николае Горбунове.

Оперативники по борьбе с коррупцией регионального МВД установили, что в период с октября 2016-го по январь 2017 года в Старошайговском лесничестве вел добычу древесины предприниматель из города Саров Нижегородской области 49-летний Олег Кочелаевский. Он имел все необходимые разрешительные документы, но в процессе заготовок решил извлечь дополнительную прибыль. Предприниматель предложил Горбунову сделку - он вырубит больше деревьев, чем полагалось, а за это отблагодарит лесничего весомым финансовым подношением. Мало ли что лесорубы вышли за границы отведенных участков - увлеклись!

Николай Горбунов согласился на незаконную сверхлимитную вырубку и получил от Кочелаевского несколькими переводами на свою карту 557 тысяч рублей. Деревьев тогда саровцы спилили аж на трех гектарах - валили в основном сосны, а также березы. По оценкам специалистов, ущерб лесному фонду Мордовии составил более 2 миллионов 800 тысяч рублей.

Но вся эта лесная коррупция сразу же выплыла наружу, как только Кочелаевский попал в разработку правоохранительных органов в связи с этой вырубкой. Предпринимателя задержали, и в ходе выяснения всех обстоятельств он признался, что дал Горбунову денег за возможность слегка «полихачить» в старошайговских лесах. При этом саровец продемонстрировал, как говорится в таких случаях, деятельное раскаяние и дал полный расклад по коррупционной сделке. Следственные органы за это не стали возбуждать в отношении предпринимателя уголовное дело по статье «Дача взятки», а обвинили его лишь в незаконной рубке лесных насаждений. За это он получил в суде штраф на 800 тысяч рублей и полетел к себе белым лебедем.

Иное дело Николай Горбунов. Леснику придется держать в суде ответ по тяжелой статье - «Получение взятки в крупном размере». По ней ему грозит до 12 лет неволи со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.



