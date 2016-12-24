Мордовия получила около 279 миллионов рублей финансовой поддержки

Призыв на фоне пандемии
« Я и сам был инфицирован», - признался на брифинге для СМИ военный комиссар РМ Игорь Тихомиров
31 июля Минфин России согласно распоряжению Правительства РФ перечислил второй транш поддержки в объеме 100 млрд рублей 69 российским регионам для компенсации снижения их доходов.
Из этих средств Мордовия получила около 279 млн рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.
Средства направлены в те субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля 2020 года с учетом предоставленных в мае 100 млрд рублей были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста. Такая мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов РФ в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
« Я и сам был инфицирован», - признался на брифинге для СМИ военный комиссар РМ Игорь Тихомиров
Когда в Мордовии снимут последние вирусные ограничения?
За ненадлежащую подготовку к зиме отдельные управляющие компании могут лишиться лицензий
Провел очередную «мэрскую субботу» Петр Тултаев
В конце недели Владимир Волков объехал сразу четыре «западных» района республики Краснослободский, Атюрьевский, Торбеевский и...
В МВД по РМ в онлайн-формате прошел брифинг по вопросам оказания ведомством государственных услуг.
Правительство вернет часть денег туристам, решившим путешествовать по России
С 27 июля в России вводится уголовная ответственность за фальшивый техосмотр.
В райцентре в сентябре откроется новый тепличный комплекс по выращиванию роз
За винтовку, карабин, пистолет или револьвер можно получить теперь 4 тысячи рублей