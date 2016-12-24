Мордовия получила около 279 миллионов рублей финансовой поддержки

31 июля Минфин России согласно распоряжению Правительства РФ перечислил второй транш поддержки в объеме 100 млрд рублей 69 российским регионам для компенсации снижения их доходов.

Из этих средств Мордовия получила около 279 млн рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.

Средства направлены в те субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля 2020 года с учетом предоставленных в мае 100 млрд рублей были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста. Такая мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов РФ в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции.