Петр Тултаев призвал горожан соблюдать карантинные правила

- Я понимаю, люди уже устали от масок и перчаток, но это ведь не чья-то прихоть, а элементарные меры предосторожности, - заявил саранский градоначальник на совещании в мэрии. - Как подумаешь про 1 сентября и его возможные последствия, так даже тревожно становится. В город масса людей вернется. Нужно и самим быть бдительными в этом отношении, и людей призывать. Вирус-то, по большому счету, никуда не ушел…

Петр Тултаев также акцентировал внимание на необходимости соблюдения профилактических мер в подведомственных администрации учреждениях. И потребовал продолжить «карантинные» рейды на объектах потребительского рынка, в общественном транспорте и такси.