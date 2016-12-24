Петр Тултаев призвал горожан соблюдать карантинные правила

Каким образом можно поменять права и паспорт?
В МВД по РМ в онлайн-формате прошел брифинг по вопросам оказания ведомством государственных услуг.
- Я понимаю, люди уже устали от масок и перчаток, но это ведь не чья-то прихоть, а элементарные меры предосторожности, - заявил саранский градоначальник на совещании в мэрии. - Как подумаешь про 1 сентября и его возможные последствия, так даже тревожно становится. В город масса людей вернется. Нужно и самим быть бдительными в этом отношении, и людей призывать. Вирус-то, по большому счету, никуда не ушел…
Петр Тултаев также акцентировал внимание на необходимости соблюдения профилактических мер в подведомственных администрации учреждениях. И потребовал продолжить «карантинные» рейды на объектах потребительского рынка, в общественном транспорте и такси.
В МВД по РМ в онлайн-формате прошел брифинг по вопросам оказания ведомством государственных услуг.
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