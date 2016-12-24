Кругом ковид, а в Витебске - «Базар»!

Столько ярких и важных ежегодных мероприятий отменены или перенесены на позднюю осень и даже на следующий год! А «Славянский базар» в белорусском Витебске - состоялся! Но, конечно, с соблюдением всех мер безопасности. А артисты, которые за время изоляции соскучились по вниманию к своим персонам, были предельно откровенны с прессой. О своих тайнах рассказывали даже те, кто обычно предпочитает помалкивать.

Многие звезды отправились из Москвы в Витебск на поезде. При пересечении границы с Беларусью необходимо было предъявить, как и положено, паспорта и обязательно - справку об отсутствии коронавируса.

Сама программа «Славянского базара» тоже была изменена из-за мер предосторожности: отменили традиционные сольные концерты, спектакли и премьеры фильмов. Остались только сборные выступления. Мероприятий в закрытых помещениях было решено не проводить - все пресс-конференции проходили под открытым небом на свежем воздухе. Везде за кулисами стояли дозаторы с антисептическими средствами. Многие артисты старались ходить за пределами сцены в индивидуальных масках, соблюдая необходимую дистанцию.

Во время «Славянского базара» на улицах города проводятся различные мастер-классы, есть и небольшая ярмарка, где гости всегда могут приобрести какие-то сувениры или попробовать местные блюда, продукты белорусского производства. И многие этим пользуются. А Елена Ваенга даже взяла напрокат велосипед, чтобы поездить по окрестностям. Кстати, как рассказала артистка, она во время самоизоляции посадила на своем участнике не только множество цветов, но и сто кустов помидоров и огурцов, разные сорта салатов, кабачки, картофель, лук и многое другое. Многие отметили, что за время карантина Елена похудела - видимо, сказалась работа на огороде.

Заметно похудел и Шура. Артист признался, что сбросил почти 28 килограммов. Но такая потеря в весе далась ему непросто, одной диетой тут не обошлось. Способствовала похудению и операция, которую недавно пришлось перенести артисту: ему удалили грыжу на желудке.

Все же главным на «Славянском базаре» остается сам конкурс молодых исполнителей. Победителей в заключительный день фестиваля объявил председатель жюри Олег Газманов. Гран-при конкурса молодых исполнителей эстрадной песни завоевал белорус Роман Волознев. По итогам двух конкурсных дней он получил одинаково высокие оценки членов жюри. Вместе с заветной «Лирой» (так выглядит сама награда) Роману вручили денежную премию - 20 тысяч долларов.

Украинская певица Элина Иващенко с таким же количеством баллов, как и у Романа, была удостоена первой премии и специального приза Президента Беларуси «Славянская надежда».

Надо сказать, что в этом году право стать победителем оспаривали молодые исполнители из 14 стран - кроме славянских Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, России, Сербии и Украины, были конкурсанты из Армении, Италии, Казахстана, Кубы, Латвии, Литвы, Молдовы и Эстонии.

Валерия Хващевская, фото Лилии Шарловской и с официальной страницы фестиваля в социальных сетях