Четыре новых летальных случая от коронавируса в Мордовии

По данным на 1 августа, в федеральной статистике по заболеванию коронавирусом отражено четыре новых летальных случая в Мордовии. Как отмечается в сообщении регионального оперативного штаба, информация по ним уточняется.

За последние сутки в Мордовии выявлено 32 случая коронавируса, 45 человек выписаны с выздоровлением.

В г.о. Саранск (12); в Ардатовском районе (5); Зубово-Полянском (4); Лямбирском (3); Атяшевском и Рузаевском районах (по 2); Ковылкинском, Теньгушевском, Темниковском, Ромодановском районах (по 1).

Среди новых больных старше 60 лет – 9 человек, самой пожилой из них 72 года. Моложе 30 лет – 5 человек (из них один ребёнок в возрасте 9 лет).

За период пандемии в Мордовии выявлено 4522 случая коронавируса. 3474 человека выздоровели. 38 скончались.

По данным на 31 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 626 человек на стационарном лечении

- 905 человек под наблюдением дома