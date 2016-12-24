Четыре новых летальных случая от коронавируса в Мордовии

Сельская новь на западе Мордовии
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По данным на 1 августа, в федеральной статистике по заболеванию коронавирусом отражено четыре новых летальных случая в Мордовии. Как отмечается в сообщении регионального оперативного штаба, информация по ним уточняется.
За последние сутки в Мордовии выявлено 32 случая коронавируса, 45 человек выписаны с выздоровлением.
В г.о. Саранск (12); в Ардатовском районе (5); Зубово-Полянском (4); Лямбирском (3); Атяшевском и Рузаевском районах (по 2); Ковылкинском, Теньгушевском, Темниковском, Ромодановском районах (по 1).
Среди новых больных старше 60 лет – 9 человек, самой пожилой из них 72 года. Моложе 30 лет – 5 человек (из них один ребёнок в возрасте 9 лет).
За период пандемии в Мордовии выявлено 4522 случая коронавируса. 3474 человека выздоровели. 38 скончались.
По данным на 31 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 626 человек на стационарном лечении
- 905 человек под наблюдением дома
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