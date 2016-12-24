В общественном транспорте попадаются не только «зайцы»

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В Саранске продолжаются рейды по соблюдению «масочно-перчаточного режима» в общественном транспорте и такси. За период с 26 мая по 30 июля в поле зрения мобильных групп, состоящих из работников администрации города и правоохранительных органов, попало 13640 автобусов и троллейбусов. Составлено 84 протокола. 5917 пассажиров устранили замечания на месте. Также за полтора месяца (с11 июня по 29 июля) силами сотрудников транспортного управления, минстройтранса и ГИБДД проверено 329 автомобилей такси. В 298 случаях маски и перчатки были надеты тут же. Но 25 протоколов (в том числе 23 – на водителей) все-таки пришлось составить.
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