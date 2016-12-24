В Саранске ряд МКД рискуют остаться без отопления

В республиканской столице полным ходом идет подготовка жилфонда к предстоящему отопительному сезону. Некоторые управляющие компании уже отчитались о 100-процентном исполнении запланированных работ. Другие – заявили о финальном этапе подготовки. Впрочем, есть примеры и иного рода.

Так, «достижения» ООО «Саранскжилсервис», обслуживающей 35 МКД, выглядят следующим образом: промывка системы отопления пока осуществлена лишь на 89% домов (в среднем по городу – 95 %), калибровка – на 45% домов (по городу – 55). Опрессовка систем отопления и вовсе не выполнена (общегородской показатель - 52%). Тем не менее, директора указанной организации г-на Миронова перечисленные проблемы, похоже, пока не особо беспокоят. В этот без преувеличения жаркий для коммунальной сферы период, он находится… в оплачиваемом отпуске.

«Здесь возникает довольно резонный вопрос: а куда, собственно, смотрят председатели ТСЖ, домовых комитетов и собственники жилых помещений многоквартирных домов, в которых ситуация с подготовкой к отопительному сезону такая плачевная? Ведь только собственники, подчеркнем это в очередной раз, выбирают управляющую компанию для обслуживания дома. И только они могут принять решение о ее смене в случае ненадлежащего выполнения ей своих обязанностей», - говорится в информационном сообщении, опубликованном на сайте мэрии Саранска.