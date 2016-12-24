Решение о начале нового учебного года в Мордовии еще не принято

Репортер

Об этом сообщила на очередном брифинге в республиканском пресс-центре вице-премьер Правительства РМ Галина Лотванова.  Определенность, по ее словам, появится после 15 августа. Причем, при принятии такого решения будет учитываться не только текущая эпидемситуации, но и мнение федерального министерства просвещения. «Конечно же, при соблюдении всех норм и правил, очень хочется начать учебный год 1 сентября в школьных зданиях, возможно - с элементами «удалёнки», - подчеркнула Галина Лотванова.

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