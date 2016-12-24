В селах Мордовии продолжается строительство социальных объектов

Председатель Правительства республики Владимир Сушков проинспектировал ход строительсва ряда производственных и социальных объектов в Ромодановском и Лямбирском районах.

В ромодановском селе Белозерье сейчас завершается возведение детского сада на 160 мест. Прежде, заметим, дошколят приходилось возить в районный центр. С вводом в строй долгожданного учреждения такой проблемы, очевидно, не будет. Основные работы на стройплощадке практически завершены, подрядчик приступил к внутренней отделке помещений и благоустройству прилегающей территории. Параллельно идет закупка необходимого оборудования.

По соседству, в селе Аксеново Лямбирского района тем временем продолжается строительство школы на 165 ученических мест. Старое здание, построено еще в 1968 году, не соответствует современным нормам и требованиям. В ходе прошедшего на месте совещания с руководителем республиканского минстроя Виктором Цыгановым, главой района Юрием Головым, представителями подрядной и ресурсоснабжающих организаций была обозначена необходимость наращивания темпов строительно-монтажных работ.

А вот Дом культуры в Большой Елховке, функционирующий с 1984 года, пока только ждет своей очереди на реконструкцию. Осмотрев объект, Владимир Сушков поручил ускорить подготовку документов, необходимых для участия в конкурсе на получение федеральных средств по национальному проекту «Культура».

Следует отметить, что вопросы возведения и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в рамках национальных проектов и государственных программ находится на особом контроле Главы РМ. «Мы строим школы в селах Дракино Торбеевского и Аксеново Лямбирского районов, детские сады в Ялге, Белозерье, Атюрьеве, Ардатове, Уникальный спортивный комплекс с ледовой ареной, бассейнами, и фитнес-залами скоро появится в Бобылевских Выселках Краснослободского района. И это – только на селе! В целом же, несмотря на пандемию, в текущем году будет освоено на 15 процентов больше средств, нежели в прошлом», - подчеркнул Владимир Волков.