С середины августа в Мордовии начнется вакцинация от гриппа и микробной пневмонии

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В этом году вакцинация от гриппа охватит не меньше 60% населения республики. Порядка 400 тысяч доз (для 50% населения) будет закуплено на федеральные средства, остальные (для 10% населения) за счет республиканского бюджета и работодателей.
Также будет проведена вакцинация от пневмококка – основного возбудителя микробной пневмонии. На средства республиканского бюджета будет закуплено 15 306 доз. Такую прививку сделают лицам из групп риска: детям и пожилым, людям с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом.
Делать обе эти вакцины можно одновременно. В каждом медучреждении уже есть перечень граждан, которых необходимо привить. Их предварительно проинформируют телефонными звонками/сообщениями.
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