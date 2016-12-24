С середины августа в Мордовии начнется вакцинация от гриппа и микробной пневмонии

В этом году вакцинация от гриппа охватит не меньше 60% населения республики. Порядка 400 тысяч доз (для 50% населения) будет закуплено на федеральные средства, остальные (для 10% населения) за счет республиканского бюджета и работодателей.

Также будет проведена вакцинация от пневмококка – основного возбудителя микробной пневмонии. На средства республиканского бюджета будет закуплено 15 306 доз. Такую прививку сделают лицам из групп риска: детям и пожилым, людям с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом.

Делать обе эти вакцины можно одновременно. В каждом медучреждении уже есть перечень граждан, которых необходимо привить. Их предварительно проинформируют телефонными звонками/сообщениями.