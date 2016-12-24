Куриное филе на вынос

Диагностика в законе
С 27 июля в России вводится уголовная ответственность за фальшивый техосмотр.
В Торбееве двум работникам мясоперерабатывающего предприятия изменила «куриная» удача.
Имея доступ к холодильной камере на предприятии, они «заготовили» к транспортировке 20 килограммов куриного филе для собственных нужд. Один из них забрал коробки с диетическим продуктом и передал их своему коллеге. Тот в свою очередь вывез их на тачке для сбора мусора и положил в кузов мусоровоза, пояснив водителю, что в коробках находятся отходы для собак. При этом мужчина попросил по пути передать их своей жене, которая будет ждать машину в селе Никольское. В этом населенном пункте ничего не подозревающий водитель «КамАЗа» был остановлен инспектором ДПС. При проверке груза обнаружилось, что в коробках вместо отходов для собак находится 20 килограммов отборного куриного мяса, а сопроводительные документы на него отсутствовали. Сотрудники полиции установили всю цепочку хищения и определили участников этой мясной операции. Как сообщается, от подозреваемых уже поступили явки с повинной.
С 27 июля в России вводится уголовная ответственность за фальшивый техосмотр.
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