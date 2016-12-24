Начинающие «инвесторы» потеряли 700 тысяч рублей

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В конце июля в полицию обратились двое жителей Саранска, которые сообщили, что мошенники завладели их деньгами под предлогом инвестирования на биржевых площадках.
Один из потерпевших - 42-летний мужчина - рассказал полицейским, что о возможности торговли ценными бумагами на определенном интернет-ресурсе он узнал от своего друга. Решив увеличить свои сбережения, житель Саранска в марте этого года зарегистрировался на нужном сайте, где ему сразу поступило предложение купить стартовый пакет акций. Новоявленный «инвестор» перечислил несколько десятков тысяч рублей и якобы приобрел ценные бумаги, после чего в личном кабинете сайта у него стала отражаться диаграмма с ростом доходности его вложений. Обрадованный возросшей прибыльностью своих ценных бумаг, мужчина перевел мошенникам еще большую сумму денежных средств для дальнейшего участия в торгах. Все шло замечательно до того момента, как однажды он не смог зайти в свой личный кабинет, поскольку сайт постоянно выдавал сообщение об ошибке. Житель Саранска понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила 381 169 рублей.
Как следовало из заявления второй пострадавшей от действий мошенников, 69-летней пенсионерки, в январе текущего года в интернет-браузере мобильного телефона она увидела рекламу фирмы, которая оказывает услуги по посредничеству в биржевой торговле. Женщина зарегистрировалась на интернет-сайте, через который по аналогичной схеме перевела мошенникам более 320 тысяч рублей.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к совершению преступления, и установление всех обстоятельств произошедшего.
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