Заплатил за «ночь любви» 67 тысяч рублей

Желание скрасить женским вниманием свои рабочие будни обернулось для работающего в Саранске по найму 38-летнего волгоградца потерей 67 тысяч рублей.

Полицейским мужчина рассказал, что в сети Интернет он нашел объявление о предоставлении услуг интимного характера и позвонил по указанному там номеру. Ему ответила девушка, которая сообщила, что за развлечение необходимо внести предоплату - 6 тысяч рублей. Дело было глубокой ночью, клиент к этому времени пребывал уже совсем в веселом состоянии, а посему совершенно спокойно перевел деньги на требуемый счет через мобильное приложение банка. После этого девушка сообщила скучающему сластолюбцу адрес в Саранске, куда можно подъехать «за получением услуги». Но, приехав к указанному дому, заказчик внезапно осознал, что не знает номера квартиры.

На его повторный звонок та же девушка сообщила, что для собственной безопасности ей необходимо перечислить «страховку» в размере 10 тысяч рублей, которая вернется мужчине после благополучного завершения встречи. Волгоградец перевел деньги, но возникла новая заминка - оплата почему-то не прошла. Уже засыпающий на ходу и растерявший весь сексуальный азарт клиент решил больше ничего не предпринимать и вернулся к себе в гостиницу. Однако утром ему вновь позвонила ночная собеседница и сообщила о своем намерении вернуть деньги, ведь интимные услуги оказаны не были. Но для этого требовалось перечислить такую же сумму снова - дескать, так работает схема возврата предоплаты. Пребывающий в «хмуром» состоянии после вчерашнего алкогольного «забега» мужчина перевел деньги, но оплата вновь не прошла. Волгоградец несколько раз повторял перевод, и на всё большие суммы, но деньги все никак не появлялись на нужном счете. Во всяком случае, так ему говорила мошенница, объясняя все сбоем программы. Пришедший в себя неудачливый казанова через некоторое время наконец-то понял, что связался с аферистами, и обратился в полицию.

Полицейскими проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к совершению преступления, и установление всех обстоятельств произошедшего.