«Вам одобрено!»

Угроза оформления «фальшивых кредитов» заставляет жителей Мордовии терять сотни тысяч рублей

В арсенале уловок телефонных мошенников появилась «новинка». Жертв обмана теперь не только пугают доступом неизвестных к деньгам на банковской карте, но и рассказывают об оформлении на них фальшивых кредитов. В Мордовии за последнее время произошло сразу несколько таких «кредитных» мошенничеств, в результате которых люди потеряли сотни тысяч рублей.

28-летняя жительница Саранска пришла в полицию с рассказом о совершенном в отношении нее необычном мошенничестве. Днем ей позвонила женщина, представилась сотрудницей службы безопасности банка и сообщила, что злоумышленники пытаются оформить на ее имя кредит. Чтобы не брать на себя финансовые обязательства за незнакомых людей, нужно было срочно предпринять меры. По указанию лжесотрудницы банка девушка в мобильном приложении банка сама оформила кредит на сумму более 120 тысяч рублей. После чего ей сообщили, что эти денежные средства необходимо перечислить на счет банка, чтобы их не «перехватили» злоумышленники. Девушка назвала звонившей коды, пришедшие ей в нескольких смс-сообщениях, после чего с ее банковской карты были списаны взятые в кредит деньги. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 125 тысяч рублей.

В тот же день в дежурную часть отдела полиции обратилась еще одна 30-летняя заявительница, которая сообщила, что неизвестные обманным путем завладели ее денежными средствами. Схема мошеннической операции была аналогичной: представившись сотрудницей банка и сообщив о несанкционированном оформлении кредита, звонившая заявила о необходимости оформить в мобильном приложении заем. Дескать, тогда злоумышленникам кредит не одобрят, поскольку выдадут его настоящему клиенту. По указанию мошенницы девушка оформила в кредит 120 тысяч рублей и перевела полученные деньги через банкомат на указанный номер мобильного телефона. Как только дело было сделано, мнимая сотрудница банка перестала выходить на связь.

Но грустный «рекорд» в череде таких кредитных афер установил в Мордовии 34-летний житель Саранска - купившись на россказни мошенников, он оформил крупный заем и потерял 687 тысяч рублей.

Впрочем, и простейший приемчик со звонком мнимого работника банка, заявляющего о доступе посторонних к банковской карте клиента, по-прежнему остается у мошенников весьма результативным. На днях к саранским полицейским обратилась 31-летняя жительница города. Девушка рассказала, что ей на мобильный телефон поступил звонок с незнакомого номера. Собеседница представилась сотрудницей службы безопасности банка и сообщила, что с банковской карты жительницы Саранска неизвестные пытаются списать все денежные средства. Чтобы предотвратить эту несанкционированную операцию, необходимо быстро перечислить деньги с карты на единый банковский счет. Одним словом, звонившая «сотрудница банка» была хорошо подготовлена к разговору и производила впечатление квалифицированного работника. Наша землячка метнулась к ближайшему банкомату и перевела на указанный счет частями 395 тысяч рублей.

После этой опрометчивой операции девушка позвонила в службу безопасности своего банка и поинтересовалась, дошли ли деньги на нужный счет. Однако в финансовой организации ее огорошили сообщением, что из банка ей никто не звонил, спасать сбережения путем перевода денег на «спецсчет» не требовалось, а заодно пояснили, что по такой схеме действуют только мошенники. В заключение жительнице Саранска посоветовали заблокировать все банковские карты и обратиться в полицию.

МВД по Республике Мордовия настоятельно рекомендует гражданам прерывать разговор с неизвестными, которые представляются сотрудниками банка. Для проверки и уточнения любой интересующей вас информации необходимо перезвонить по номеру телефона, указанному на обороте карты, либо заблокировать ее через личный кабинет при возникновении любых подозрительных обстоятельств.



