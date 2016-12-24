От руководства придется отдохнуть

Глава Дубенского района предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

В Мордовии окончено расследование уголовного дела в отношении главы Дубенского района республики Сергея Плешакова, обвиняемого в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

По данным следствия, с декабря 2017-го по февраль 2020 года глава Дубенского района совершил хищение бюджетных денежных средств в размере 193 тысячи рублей. Эти деньги ему выделялись на компенсацию стоимости путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление. Но глава Дубенского района в санатории не выезжал, а потому и права на компенсацию якобы понесенных расходов не имел. Все незаконно полученные денежные средства он израсходовал на личные нужды, - сообщает Следственный комитет по РМ.

Три года районный руководитель получал бюджетные деньги на санаторно-курортное лечение и исправно отчитывался, что ездил в оздоровительные центры Северного Кавказа и Ульяновской области. Одна поездка якобы обошлась в 68,2 тысячи рублей, две другие - в 62,4 тысячи рублей. Липовые справки о мнимых поездках прикладывались к отчетности, по которой Сергей Плешаков исправно получал компенсацию этих вымышленных расходов.

Сергей Плешаков возглавил Дубенский район в июне 2016 года. Тогда на сессии из двух претендентов районные депутаты единогласно отдали ему предпочтение. Сергей Плешаков родился в 1978 году в деревне Антоновка. После окончания МГУ имени Н.П. Огарева вернулся в родной район. Около 16 лет проработал в сельском хозяйстве, из них одиннадцать - в качестве заместителя главы администрации - начальника управления по работе с отраслями АПК и личными подсобными хозяйствами. После ухода прежнего руководителя района Виктора Прокина сначала был назначен исполняющим обязанности главы, а потом утвержден в должности главы на сессии райсовета.

Заметим, что по итогам 2018 года Сергей Плешаков задекларировал годовой доход в сумме около 1 миллиона 200 тысяч рублей, еще свыше полумиллиона заработанных рублей в семью главы принесла супруга.

Сейчас уголовное дело в отношении Сергея Плешакова уже направлено в суд.

P.S. Еще один районный руководитель - бывший глава Теньгушевского района республики 38-летний Александр Кузьмин - в скором времени также примостится на скамье подсудимых. По данным следствия, в декабре 2017 года району из регионального бюджета было выделено 3 миллиона 600 тысяч рублей в качестве субсидии на строительство или покупку жилья для «формирования муниципального специализированного жилищного фонда». По документам глава района Александр Кузьмин потратил всю выделенную сумму на покупку дома площадью 90 квадратных метров. В действительности же этот дом стоил около 2 миллионов рублей. Продавец дома признался, что по договоренности с главой района вернул ему разницу - свыше 1 миллиона рублей. Заключать под стражу Александра Кузьмина не стали, тем более что он уже признал вину и постепенно возмещает нанесенный бюджету ущерб.



