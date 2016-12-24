Каким образом можно поменять права и паспорт?

В МВД по РМ в онлайн-формате прошел брифинг по вопросам оказания ведомством государственных услуг.

Участие в нем приняли представители двух управлений регионального МВД - по вопросам миграции и ГИБДД.

Представитель Управления Госавтоинспекции МВД по РМ Ольга Аносова рассказала о действующих правилах по замене водительских удостоверений. Документы, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, будут заменены до 31 декабря 2020 года включительно. - «Для замены водительского удостоверения граждане могут обратиться в любое экзаменационное подразделение, расположенное на территории республики, адреса которых указаны на официальном сайте МВД РМ и Госавтоинспекции, представив необходимый комплект документов как посредством сервиса предоставления государственных муниципальных услуг (СПГУ), так и посредством сервиса управления электронной очередью (СУЭО)».

Также исключаются факты необоснованного привлечения к административной ответственности водителей, управляющих транспортными средствами на основании российских национальных водительских удостоверений, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года. При этом Ольга Аносова сообщила, что в настоящее время заменены более 10 000 водительских удостоверений.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации паспорта граждан Российской Федерации, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, являются действительными до 31 декабря 2020 года, - сообщил временно исполняющий обязанности заместителя начальника Управления по вопросам миграции Сергей Комолятов. - В этой связи утвержден порядок выдачи паспорта гражданина Российской Федерации гражданам нашей страны, достигшим в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно возраста 14 лет и не получившим его, и замены паспорта, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно».

При обращении гражданина с заявлением для замены паспорта непосредственно в подразделение по вопросам миграции по месту жительства в случае, если подлежащий замене паспорт выдавался этим же подразделением по вопросам миграции, рассмотрение заявления, оформление и выдача паспорта производятся не позднее следующего рабочего дня с даты приема подразделением всех необходимых документов. В иных случаях замена паспорта осуществляется в сроки, предусмотренные Административным регламентом по выдаче, замене паспортов (10, 30 дней).

При этом, по словам Сергея Комолятова, наиболее эффективным способом обращения в подразделения по вопросам миграции МВД по РМ является Единый портал государственных и муниципальных услуг. Кроме того, за государственными услугами в сфере миграции также можно обратиться в МФЦ республики.