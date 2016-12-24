Звезда Филиппа Киркорова зажглась на «Славянском базаре»

В то время, как по всему миру отменены массовые мероприятия, Беларусь, пожалуй, стала одной из немногих стран, где решено было не вводить жесткие ограничения из-за коронавируса. И в Витебске (при соблюдении определенных мер безопасности) был проведен традиционный фестиваль «Славянский базар». Для большинства российских артистов выступление на нем стало первым за, как минимум, четыре месяца. А ключевым событием фестиваля стала закладка звезды Филиппа Киркорова.

Артист прилетел в Витебск всего лишь на один день. За певцом прислали частный самолет. В повестке дня были сначала закладка именной плиты на Аллее звезд, а уже вечером - участие в торжественном открытии фестиваля «Славянский базар».

Филипп Киркоров не был бы Филиппом Киркоровым, если бы не нашел возможности продемонстрировать свои наряды. За одни лишь сутки на белорусской земле певец переоделся десять раз!

Одним из важных аксессуаров его образа стала маска. Черная дизайнерская - от модельеров Дольче и Габбана - расшитая шипами и камнями. Но тут, скорее всего, была отдана дань не безопасности, а моде: защитное изделие вряд ли было одноразовым.

- Неужели я пойду к людям в этой ужасной голубой маске? - пояснил свой выбор Филипп Бедросович. - Нет, никогда! Это дизайнеры постарались: маска королевская!

Закладка именной плиты прошла, по традиции, с официальными речами и подарками.

- Я вырос в СССР, и для меня стоять под белорусским флагом, представлять и защищать честь страны - всё равно что защищать честь и славу своей страны, России. Беларусь и Россия всегда были вместе! Горжусь дружбой и любовью с тобой, Беларусь! - заявил со сцены Филипп Бедросович.

Неизвестно, что повлияло: то ли изоляция, то ли то, что у Филиппа Киркорова не было с февраля концертов, да и с прессой он давно не общался - но артист в Витебске был предельно (или даже запредельно) откровенен. Его ответы журналистам на пресс-конференции буквально растащили по цитатам в интернете.

Например, Филипп Киркоров так ответил на вопрос о том, какие у него сейчас отношения с бывшей супругой Аллой Пугачевой:

- У нас нет никаких отношений. У каждого своя жизнь. Мы никогда не дружили домами. У неё - своя семья, муж. У меня - своя. Быть третьим лишним и появляться у них - это как-то странно. Алла для меня - ориентир на гениальное творчество, всё самое яркое в моей молодости и жизни. Это человек, который дал мне очень многое. Но мне доставляет удовольствие наблюдать за её счастьем на расстоянии. Например, в инстаграме. В отличие от Аллы, я на неё подписан. Но если нужна будет помощь ей, её семье - я первым предложу свою поддержку.

Рассказал Филипп Киркоров и о том, что все время на самоизоляции посвятил своим детям.

- Спасибо ковиду - прости, Господи - но я наконец-то рассмотрел своих детей, - откровенно признался нам артист. - Восемь лет я мотался по стране: концерты, гастроли, съёмки. Оставались редкие минуты для общения с детьми: они то в садике, то в школе. Но сейчас вот уже полгода мы все вместе. И я получаю такое удовольствие от этого, от наблюдения за их взрослением. Это такое удовольствие - быть с ними! Интересно наблюдать за тем, как они растут, развиваются, какие у них характеры. Кстати, они разные. Сын увлечён футболом, дочь - рисованием. Оба занимаются конным спортом, изучают английский язык...

Валерия Хващевская, фото Лилии Шарловской



