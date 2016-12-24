Мордовия получит 17,9 миллиона рублей на поддержку детей из малообеспеченных семей

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Республика вошла в число 20 регионов - победителей конкурса Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это позволит ей получить грант на реализацию комплекса мер, разработанных минсоцзащиты РМ.

Финансовые средства в размере 17,9 миллиона рублей позволят помочь 13,5 тысячи семей. Речь идет о создании «системы информирования о возможности получения соцпомощи», заключении соцконтрактов на развитие своего бизнеса, социальном сопровождении и обучении малоимущих семей. Также благодаря гранту родителям будет оказано содействие в поисках работы, профессиональном обучении, организации групп выходного дня или дневного пребывания детей, их подготовке к самостоятельной жизни…

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