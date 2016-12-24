Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы готовится к переезду

Кадошкино порозовеет
В райцентре в сентябре откроется новый тепличный комплекс по выращиванию роз
Танатологическое отделение этого учреждения будет располагаться по адресу ул. Пролетарская, 136 б. Сейчас на месте, как убедился премьер-министр Мордовии Владимир Сушков, уже практически завершена установка блочно-модульной конструкции, идет благоустройство прилегающей территории.
К деятельности подобных организаций предъявляются, как известно, особые санитарные требования. Чем, собственно, и объясняется необходимость переезда. Старое здание в районе улиц Большивисткая-Васенко-Пролетарская и Промышленного проезда давно обветшало. К тому же в непосредственной близости от него вырос целый квартал многоквартирных домов, жильцы которых (в том числе - и потенциальные), совсем не в восторге от такого соседства. Учитывая остроту проблемы, было принято решение отказаться от капитального строительства - в пользу установки быстровозводимой блочно-модульной конструкции. Необходимые средства в размере свыше 40 миллионов рублей выделены из республиканского бюджета.
Как ожидается, в новое здание бюро судмедэкспертизы сможет вселиться уже в августе текущего года.
В райцентре в сентябре откроется новый тепличный комплекс по выращиванию роз
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