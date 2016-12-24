В Саранске на ямочный ремонт дорог уже потрачено свыше 27 миллионов рублей

В субботу Глава Саранска Петр Тултаев проинспектировал ход дорожно-ремонтных работ в различных районах города. Дорожников сейчас чаще всего можно встретить на магистральных и проблемных внутриквартальных участках, а также заездах. Причина в том, что в нынешнем году город активно занялся ямочным ремонтом улиц. На эти цели уже направлено свыше 27 миллионов рублей, уложено почти 32 тысячи квадратных метров полотна. Еще 10 миллионов будет выделено на проведение второго этапа работ, который завершится только поздней осенью.

На 1-й Промышленной улице практически завершена укладка выравнивающего слоя. Финишный этап начнется после того, как будет принято решение об ограничении движения транспорта от ул. Пролетарская до Лямбирского шоссе.

В четвертом микрорайоне жилого массива «Юбилейный», где идет возведение подъездных путей, отставания от графика не наблюдается. Подрядчик занят обустройством основание полотна и установкой бордюрного камня.

Наконец, на улице Солнечной пока заасфальтированы лишь самые проблемные участки. Но ремонт проезжей части все же не завершен. По заверения строителей, данный участок будет готов до конца июля.

Традиционно Глава Саранска уделил внимание и парку Ленинского района, обсудив с представителями подрядной организации некоторые текущие вопросы. Особых проблем здесь не выявлено. Идет демонтаж и перенос линий электропередач, прокладка кабеля, обустройство площадок для установки малых архитектурных форм.