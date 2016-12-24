Подземный переход на Химмаше вновь отремонтируют

В ходе субботней инспекции мэр Саранска Петр Тултаев спустился в единственный в мордовской столице подземный переход. Ремонт его выполнялся неоднократно и в разных масштабах, но внешний вид все равно оставляет желать лучшего. Отдельные несознательные граждане быстро возвращают объекту прежний «декор» - пишут всякие гадости на стенах, портят элементы обшивки. Несмотря на это, градоначальник снова поручил Октябрьскому ЖРСУ составить смету на восстановление и покраску щитовых конструкций. «Будем надеяться, что дебоширам стыдно станет», - грустно заметил мэр.