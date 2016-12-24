Просьбы и решения

Жители Октябрьского района рассказали Тултаеву о плохих жильцах и тесных парковках

На сей раз свои вопросы главе города задавали жители домов №№ 94, 108, 112 по проспекту 70 лет Октября. В первом из них люди жаловались на нехватку парковочных мест, отсутствие тротуара и… футбольного поля. Градоначальник в ответ предложил для начала рассчитать стоимость расширения парковки и установки турникетного ограждения. После чего (ориентировочно второй половине августа) принять совместное решение – «исходя из финансового положения и приоритетности выполнения работ».

Во дворе 108-го дома по проспекту 70 лет Октября некому убрать строительный песок с зеленой зоны и демонтировать столик со скамейками, за которым чуть ли не каждую ночь устраиваются шумные «посиделки». Здесь необходимые меры пообещала принять управляющая компания.

Также прозвучали жалобы на протечку кровли в подъездах. Причем если над квартирами работы выполнила все та же УК, то над подъездами сделать это будет возможно только в рамках капитального ремонта, запланированного на 2021 год.

Что же касается восстановления асфальтобетонного покрытия и благоустройства придомовой территории, то тут наиболее оптимальным способом является участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Администрации Октябрьского района поручено оказать жильцам содействие в сборе и подготовке документов.

Кроме этого, собственники потребовали приструнить «нехорошего соседа», который развел антисанитарию и изрядно запустил свое жилище. Петр Тултаев согласился с тем, что вразумить мужчину совсем не просто – тот ведет асоциальный образ жизни и не реагирует на замечания. И все-таки районная администрация совместно с правоохранительными органами постарается урезонить жильца - будет составлен соответствующий акт и предпринята попытка обработать неблагополучную квартиру хлорсодержащими средствами.

Просьбы о ремонте асфальтобетонного покрытия, расширении парковочной зоны и обустройстве тротуара также поступили от жильцов МКД №112. Им разъяснили, что город контролирует муниципальные территории, тогда как за состоянием придомовых территорий должны следить управляющие компании и сами жильцы. Потому многое зависит от их активности. Свое решение собственники озвучили незамедлительно: дом будет претендовать на участие в программе «Формирование комфортной городской среды».