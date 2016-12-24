Сельская новь на западе Мордовии

В конце недели Владимир Волков объехал сразу четыре «западных» района республики Краснослободский, Атюрьевский, Торбеевский и Зубово-Полянский районы

На северной окраине Краснослободска, в деревне Бобылевские Выселки, Глава Мордовии побывал на строительной площадке многофункционального спортивного комплекса, не имеющего аналогов не только в Мордовии, но и в соседних регионах. Сооружение, действительно, обещает быть уникальным. Здесь разместятся ледовая арена, два бассейна (взрослый и детский), тренажерные и фитнес-залы. Объект, по замыслу, станет межрайонным. То есть, приезжать сюда смогут не только краснослободцы, но и жители Атюрьевского, Ельниковского, Темниковского и других районов. Кроме того, созданные инфраструктурные возможности позволят проводить тренировочные сборы, устраивать соревнования более высокого уровня.

Проект, по сути, изменит и всю округу. Не случайно реализуется он по федеральной программе комплексного развития сельских территорий. Компактная застройка населенного пункта предполагает, в частности инженерную подготовку 132 земельных участков, выделяемых под индивидуальное жилищное строительство. В настоящее время к площадке уже подведены сети газо- и водоснабжения, готова первая часть автомобильной дороги, протяженностью 1,4 км. Оставшиеся 1,7 километра фигурируют в планах следующего года. Полноценное движение по данному отрезку откроется одновременно со спорткомплексом.

Оценив на месте темпы работ, Глава республики не сделал никаких замечаний. Подрядчики трудятся на совесть. Притом, даже с некоторым опережением графика. Единственное высказанное пожелание касалось ускорения застройки и заселения Бобылеских Выселок – например, через программу льготной ипотеки. «Нужно помнить, что вместе со спортивным комплексом мы фактически создаем новое село!» - заявил Владимир Волков.

Строительные работы – не столь, может быть, масштабные, но оттого не менее значимые – идут сейчас и в Атюрьеве. Открытия нового детского сада «Радуга», рассчитанного на 90 мест, местные жители ожидают с нетерпением, живо обсуждая любую связанную с этим новость.

Для района этот объект считается одним из приоритетных. Он возводится в рамках нацпроекта «Демография». Необходимые средства (всего – около 97 миллионов рублей) поступают из федерального и регионального бюджетов. Оснастить учреждение планируется согласно всем современным требованиям. Помимо спальных и игровых комнат для пяти групп (в том числе – двух ясельных, вместимостью по 15 человек каждая), здесь будут оборудованы медпункт, пищеблок, физкультурный и музыкальный залы, а также плавательный бассейн.

После осмотра здания Глава Мордовии рекомендовал детализировать график проведения строительно-монтажных работ, что позволит нарастить темпы строительства. «Это очень важный объект, он возводится в рамках реализации национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны В.В. Путиным, и его строительство для нас в приоритете», - подчеркнул Глава Мордовии.

В селе Дракино Торбеевского района между тем уже готовится к открытию новая двухэтажная школа на 140 ученических мест. Остались сделать самую малость - завершить монтаж системы электроосвещения, докрасить стены и потолки в некоторых кабинетах, обустроить стадион и прилегающую территорию. После этого в классы и мастерские завезут мебель, оборудование, учебные принадлежности, проведут генеральную уборку. А дальше прозвенит первый звонок и начнется, собственно, образовательный процесс.

«Это школа возводится в рамках национального проекта «Образование», - напомнил Владимир Волков строителям и педагогам, - 1 сентября она обязательно должна принять учеников! Времени остается все меньше. Не стоит откладывать оставшиеся работы на последний момент».

В ходе состоявшегося затем диалога с местными жителями были затронуты вопросы дальнейшего развития села. Люди благодарили регионального руководителя за школу, новые дороги, построенные на двух улицах. Вспомнили и об отремонтированном недавно по нацпроекту 8-километровом участке шоссе до Кажлодки. «Каждый раз, когда едем там, вспоминаем вас добрым словом, - сказала Главе Наталья Куликова. - Приезжайте в гости на блины!»

Ну, а в Зубово-Полянском районе речь шла преимущественно о делах аграрных. В нынешнем году его посевные площади выросли значительно – до 24 тысяч га. Главным образом, за счет «Мордовского бекона», решившего увеличить там свое присутствие. В развитие растениеводства холдинг вложил свыше миллиарда (!) рублей, закупив современную технику, элитные семена и удобрения. В дальнейших планах - строительство свиноводческого комплекса на 100 тысяч голов. Реализация данного проекта обойдется еще в два миллиарда…

К уборке зерновых культур приступили 23 июля. И первые результаты, надо сказать, порадовали. Средняя урожайность составила 52 центнера с гектара. Во многом благодаря этому резко улучшились и показатели всего района. Зерна, например, уже собрано больше, чем в прошлом году.

Люди – а от «Мордовского бекона» в уборке озимых принимают участие более 100 человек – на зарплату и условия труда не жалуются. Многие специально приезжают на заработки. Шутка ли: комбайнеры за сезон могут получить по 350 тысяч рублей.

«А говорили ведь, что ничего у нас не получится, - прокомментировал увиденное Глава РМ. - Невозможно, якобы, на таких землях собирать больше 10 центнеров с гектара. Посмеивались, мечтателями нас называли. Однако, мечты, как оказалось, сбываются».

Уже под занавес поездки Владимир Волков проинспектировал ремонт участка автодороги Каргашино - Анаево - Вадовские Селищи. В текущем году здесь будет готов 5 километровый отрезок, а также два моста.