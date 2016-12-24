В Мордовии от COVID-19 скончался фельдшер скорой помощи

В Мордовии от коронавирусной инфекции умер еще один медицинский работник, сообщает региональный оперативный штаб. Ушла из жизни фельдшер скорой медицинской помощи Анна Ефремова 1958 г. р. С апреля она работала в составе бригады, которая помогала пациентам с коронавирусом. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось.

Соболезнования родным и близким выразил Глава республики Владимир Волков:

«Анна Павловна до конца выполняла свой профессиональный долг, была настоящим примером ответственности и трудолюбия для коллег. В это непростое время особенно тяжело принимать известия о смерти медиков, которые борются с опасным вирусом. Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким. Это тяжелая потеря для всего медицинского сообщества республики, для всех нас».