В Мордовии от коронавируса умер 45-летний мужчина

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Зарегистрирован новый летальный случай. В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова умер мужчина, 45 лет. Основной диагноз – коронавирусная инфекция covid-19, тяжёлое течение. Осложнение болезни – внегоспитальная двусторонняя очаговая полисегментарная сливная пневмония, отек легких, острая дыхательная недостаточность, тромбоэмболия ветвей легочной артерии. Сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия, ожирение.
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (14); в Рузаевском и Ичалковском районах (по 3); Лямбирском, Зубово-Полянском, Краснослободском районах (по 2); Чамзинском, Старошайговском, Ельниковском, Ромодановском, Ковылкинском, Атяшевском, Теньгушевском и Большеберезниковском районах (по 1).
Среди новых больных старше 60 лет – 9 человек (самой пожилой из них 82 года). Моложе 30 лет – 10 человек (самому младшему 3 года).
За период пандемии в Мордовии выявлено 4295 случаев коронавируса. 3213 человек выздоровели. 33 скончались.
По данным на 24 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
767 человек на стационарном лечении.
883 человек под наблюдением дома.
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