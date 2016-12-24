Самолеты из Саранска в Москву будут летать по новому расписанию

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Компания «Аэрофлот» объявила о возобновлении прямого авиасообщение между Москвой и Саранском. В период с 1 августа по 24 октября рейсы будут выполняться ежедневно по новому расписанию. Вылет из аэропорта Шереметьево – в 15 часов 45 минут, приземление в Саранске — в 17:15. В обратном направлении самолеты будут отправляться в 18:05, посадка в Москве — в 19 часов 40 минут.
Добавим, что «отмененные пандемией» полеты компания планировала возобновить еще в конце весны, а с 1 июня восстановить воздушное сообщение в полном объеме. Но не случилось. Даже сейчас, в июле, на маршруте Москва-Саранск-Москва не работает ни один авиаперевозчик.
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