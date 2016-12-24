В Рузаевском районе предполагается открыть 7 новых ФАПов

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Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков ознакомился с ходом реализации национального проекта «Здравоохранение» в Рузаевском районе. Здесь в ближайшее время появится сразу 7 фельдшерско-акушерских пунктов. В том числе – в селах Палаевка, Инсар-Акшино и Аргамаково, где уже установлены модульные конструкции. Всего же до конца года в республике будет открыто 70 ФАПов и 1 врачебная амбулатория. Стоимость их сооружения составляет 380 миллионов рублей. Объемы федерального финансирования оцениваются в 346 миллионов рублей.
Новые медицинские объекты комплектуются всем необходимым оборудованием. К каждому строению подводятся необходимые коммуникации. Предусмотрены отдельные кабинеты для приема посетителей, работы персонала, процедурно-прививочные помещения, комнаты ожидания и хранения лекарств. Площади и оснащение позволяют организовать дежурства даже «узких» специалистов из центральной райбольницы.
Также Владимир Сушков осмотрел вновь возводимую детскую площадку в п. Совхоз «Красное Сельцо» (на ее строительство по программе комплексного развития сельских территорий выделено почти 2,5 млн. руб.) и проинспектировал приводимый в порядок 3,9-километровый участок автомобильной дороги Рузаевка – Ковылкино – Торбеево.
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