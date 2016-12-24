В Саранске дополнен перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству

На прошедшем в администрации города заседании общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» был дополнен перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году.

По результатам электронных аукционов, как отмечалось, удалось сэкономить часть бюджетных средств, что позволило включить в адресный перечень дополнительные дворовые территории. В текущем году благодаря этому уже благоустроено 4 двора.

Еще одна площадка – у многоквартирного дома № 5 по Лямбирскому шоссе, - как оказалось, может быть расширена за счет смежной территории, соседнего МКД №5/1. Данное предложение члены комиссии поддержали единогласно. Таким образом, только в Пролетарском районе в нынешнем сезоне удастся привести в порядок 9 дворов. С учетом же других районов - 25.

«В текущем году, благоустройство территорий выполнено своевременно, - констатировал Петр Тултаев. - Мы приняли во внимание негативный опыт 2019-го. И теперь стараемся взыскательно подходить к приемке объектов: незамедлительно заставляем устранять выявленные недочеты, при необходимости - применяем штрафные санкции. Это позволило сократить сроки выполнения контрактов, улучшить качество работ».