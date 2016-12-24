Ямочный ремонт в Саранске продлится до поздней осени

Такую информацию со ссылкой на главу города Петра Тултаева распространила пресс-служба мэрии. Все работы, как сообщается, финансируются из муниципального бюджета. «На первом этапе заключены контракты на 27 миллионов рублей, - уточнил градоначальник. - В первую очередь подрядная организация сосредоточилась на магистральных и внутриквартальных дорогах, заездах во дворы».

Из-за высокой потребности в ямочном ремонте сейчас, однако, рассматривается возможность проведения дополнительных конкурсных процедур - на 10 миллионов рублей.