Ямочный ремонт в Саранске продлится до поздней осени

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Спасатели из Самары завершили обработку объектов в 10 населенных пунктах Мордовии
Такую информацию со ссылкой на главу города Петра Тултаева распространила пресс-служба мэрии. Все работы, как сообщается, финансируются из муниципального бюджета. «На первом этапе заключены контракты на 27 миллионов рублей, - уточнил градоначальник. - В первую очередь подрядная организация сосредоточилась на магистральных и внутриквартальных дорогах, заездах во дворы».
Из-за высокой потребности в ямочном ремонте сейчас, однако, рассматривается возможность проведения дополнительных конкурсных процедур - на 10 миллионов рублей.
Спасатели из Самары завершили обработку объектов в 10 населенных пунктах Мордовии
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