Медучреждения Мордовии поэтапно восстанавливают профильную деятельность

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С 20 июля жители республики моложе 65 лет, не имеющие хронических заболеваний бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, могут проходить профилактические мероприятия в медучреждениях региона.

Приём пациентов проходит по обязательной предварительной записи. Оставить заявку можно по телефону медучреждения, онлайн или с помощью страховой компании. 

Чтобы не допустить распространение covid-19, во время приема пациентов, медицинским организациям рекомендовано:

•бесконтактное измерение температуры пациентам при входе;

•разделение потоков пациентов, обратившихся для прохождения медосмотров/диспансеризации от пациентов, обращающихся в по другим поводам;

•обязательное ношение масок внутри помещения;

•обработка рук кожным антисептиком и ряд других требований организационного характера.

Застрахованные граждане будут приглашены для прохождения профилактических мероприятий по графику в определённом месяце. Страховые медицинские организации оповестят об этом заранее по телефону.

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