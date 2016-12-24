В Саранске начала работать дезинфекционная группа

«Мы должны приспосабливаться под парк»
Мэр Саранска Петр Тултаев - о благоустройстве в парке Ленинского района
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Саранске остается высоким. Вероятно, одна из причин этого в том, что жители столицы Мордовии не в полном объеме соблюдают установленные профилактические меры.
Чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции муниципальные предприятия в постоянном режиме с начала введения режима повышенной готовности обрабатывают дороги, тротуары и общественные пространства хлорсодержащими растворами, в автобусах и троллейбусах несколько раз за смену протираются все контактные поверхности, перед выходом на маршрут – в салонах проводится санитарная обработка.
На заседании городского оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции 17 июля Петр Тултаев поручил активизировать работу по санитарной обработке общественных пространств, входных групп подъездов многоквартирных домов, скамеек, детских площадок.
С 23 июля во всех микрорайонах Саранска начала работать дезинфекционная группа. Санитарная обработка пройдет в кварталах с плотной жилой застройкой. Хлорсодержащими растворами будут обработаны входные группы МКД, скамейки у подъездов, а также детские площадки.
Городской оперативный штаб обращается к гражданам старшего поколения: выходя на улицу, общаясь с соседями, отдыхая на скамейках у подъезда, не забывайте соблюдать социальную дистанцию, а также надевать маски. Пожилые люди входят в группу повышенного риска, они наиболее подвержены заражению коронавирусом.
Мэр Саранска Петр Тултаев - о благоустройстве в парке Ленинского района
Правительство вернет часть денег туристам, решившим путешествовать по России
Глава Мордовии Владимир Волков провел выездное совещание на улице Фурманова
С 27 июля в России вводится уголовная ответственность за фальшивый техосмотр.
Спасатели из Самары завершили обработку объектов в 10 населенных пунктах Мордовии
Еще 43 транспортных средства, в том числе 10 автомобилей скорой помощи и 33 передвижных медицинских комплекса, получила Мордовия в рамках...
Житель Яваса получил срок за торговлю поддельным алкоголем
Жители Октябрьского района рассказали Тултаеву о плохих жильцах и тесных парковках
Начальника материально-технического обеспечения Саранского механического завода будут судить за откаты
С середины августа в Мордовии начнется вакцинация от гриппа и микробной пневмонии