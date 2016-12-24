В Саранске начала работать дезинфекционная группа

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Саранске остается высоким. Вероятно, одна из причин этого в том, что жители столицы Мордовии не в полном объеме соблюдают установленные профилактические меры.

Чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции муниципальные предприятия в постоянном режиме с начала введения режима повышенной готовности обрабатывают дороги, тротуары и общественные пространства хлорсодержащими растворами, в автобусах и троллейбусах несколько раз за смену протираются все контактные поверхности, перед выходом на маршрут – в салонах проводится санитарная обработка.

На заседании городского оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции 17 июля Петр Тултаев поручил активизировать работу по санитарной обработке общественных пространств, входных групп подъездов многоквартирных домов, скамеек, детских площадок.

С 23 июля во всех микрорайонах Саранска начала работать дезинфекционная группа. Санитарная обработка пройдет в кварталах с плотной жилой застройкой. Хлорсодержащими растворами будут обработаны входные группы МКД, скамейки у подъездов, а также детские площадки.

Городской оперативный штаб обращается к гражданам старшего поколения: выходя на улицу, общаясь с соседями, отдыхая на скамейках у подъезда, не забывайте соблюдать социальную дистанцию, а также надевать маски. Пожилые люди входят в группу повышенного риска, они наиболее подвержены заражению коронавирусом.