Боровшихся с коронавирусом медицинских работников наградят в Мордовии часами

Администрация Главы Мордовии закупила более 8 000 наградных часов. Средняя цена каждого экземпляра составила около 2 000 рублей, - сообщает телеграм-канал «Мордовский шпиль».

Наградные часы обычно вручаются вместе с благодарностями Главы республики и другими наградами, то есть почётными грамотами и званиями.

Ежегодно в республике награждается 2 000-2 500 человек. Подавляющее большинство награждённых - обычные рядовые работники.

В этом году - случился коронавирус, почему и планируется наградить всех боровшихся с ним медицинских работников. Врачей, медсестер, санитарок в Мордовии задействованных на антиковидном фронте - около 3 000 человек.

Небольшая разница в закупке и потенциальным количеством обладателей наград связана с тем, что вторую волну коронавируса никто не отменял. И в этом случае в конце года будет правильно дополнительно сказать спасибо новым участникам антикоронавирусной битвы.