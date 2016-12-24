В Мордовию с кэшбеком

Правительство вернет часть денег туристам, решившим путешествовать по России

Туристы, решившие отдохнуть в России, получат кэшбэк от федерального Правительства. О возможности внедрения такой схемы заявил в среду премьер-министр страны Михаил Мишустин. «Правительством принято решение выделить дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма, - сообщил он в ходе выступления в Госдуме страны. - Деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах».

Программа распространяется на четыре вида туризма - водный речной, экологический, сельский и культурно-познавательный. Размер кэшбэка зависит от стоимости путевки. Заплатив за нее от 25 до 50 тыс. рублей, гражданин сможет вернуть 5 тысяч. Если поездка обойдется в 50-75 тысяч, сумма возврата вырастет до 10 тыс. рублей. Наконец, 15 тысяч получит турист, чьи затраты на тур превысили 75. тысяч рублей.

Приобретать пакетный тур совсем не обязательно. Компенсации планируется начислять и тем путешественникам, кто предпочитает договариваться непосредственно с отельерами или самостоятельно добираться до места отдыха - например, на личном автомобиле.

Но условия все же есть. Так, продолжительность поездки не может быть меньше 5 ночей. Выбранное направление непременно должно входить в список, предложенный Ростуризмом. Еще одно обязательное требование – оплата тура картой «Мир» (именно на нее в дальнейшем и поступит кэшбэк). Также заранее следует поинтересоваться, включен ли оператор внутреннего туризма в единый федеральный реестр, а в ряде случаев - классифицирован ли выбранный для проживания отель.

Сама схема получения бонуса сложностью не отличается. Прежде всего, необходимо помнить, что «окном» для входа в программу является Национальный туристический портал. Выбрав одно из предложений, следует перейти на сайт партнера и уже там оформить поездку. Деньги на карту, как обещается, будут зачислены в течение 5 дней.

Примечательно, что в список «акционных» направлений войдут более половины регионов страны. В их числе – и Мордовия. Всего же Ростуризм рассчитывать субсидировать свыше 2 миллионов турпоездок.