Виктор Кидяев избран председателем правления ассоциации ТОС России

Новости

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Виктор Кидяев будет руководить Общенациональной ассоциацией территориального общественного самоуправления (ОАТОС) следующие пять лет. Решение о переизбрании его на этой должности приняло общее собрание членов ОАТОС.
Заседание было проведено в режиме видеоконференции с участием более 300 делегатов, представителей ТОСов и органов местного самоуправления со всей страны. В том числе, 98 действительных членов ассоциации. Участники голосования единогласно высказались за продление полномочий Кидяева на посту председателя правления.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Прививки на подходе

С середины августа в Мордовии начнется вакцинация от гриппа и микробной пневмонии

Взятки и гособоронзаказ

Начальника материально-технического обеспечения Саранского механического завода будут судить за откаты

Конкурс красоты

№6  Анна

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу