Виктор Кидяев избран председателем правления ассоциации ТОС России

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Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Виктор Кидяев будет руководить Общенациональной ассоциацией территориального общественного самоуправления (ОАТОС) следующие пять лет. Решение о переизбрании его на этой должности приняло общее собрание членов ОАТОС.
Заседание было проведено в режиме видеоконференции с участием более 300 делегатов, представителей ТОСов и органов местного самоуправления со всей страны. В том числе, 98 действительных членов ассоциации. Участники голосования единогласно высказались за продление полномочий Кидяева на посту председателя правления.
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