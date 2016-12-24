Путин определил планы развития России

Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года». Решение, как отмечается, принято для обеспечения прорывного развития страны, цифровой трансформации ее экономики, увеличения численности населения, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий и раскрытия талантов каждого человека.

Документ устанавливает показатели достижения национальных целей. Так, ожидаемая продолжительность жизни к 2030 г. должна достигнуть 78 лет, доля занимающихся спортом граждан - 70 процентов, количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства - 25 миллионов человек. Кроме того, обозначается необходимость вхождения России в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования,объемам научных исследований и разработок.

Через десять лет объемы жилищного строительства вырастут до 120 миллионов квадратных метров. Жилищные условия смогут ежегодно улучшать не менее пяти миллионов семей. Зарплаты и пенсии будут увеличиваться, как минимум, теми же темпами, что и инфляция. Наконец, доля домохозяйств, имеющих возможности для выхода в Интернет, составит к 2030 году не менее 97%.

А еще к тому времени в два раза по сравнению с 2017 годом сократится уровень бедности. Правительству при участии Госсовета поручено до 30 октября скорректировать нацпроекты с учетом новых требований. Также кабмину предстоит разработать единый план по достижению национальных целей «на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года». Указ вступает в силу со дня официального опубликования.