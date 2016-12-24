Глава Мордовии Владимир Волков провел прием граждан

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21 июля по поручению Президента РФ Владимира Путина Глава Мордовии Владимир Волков в режиме видеосвязи провел очередной прием граждан. Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители исполнительных органов государственной власти.
Жительница Ичалковского района обратилась к Главе республики с коллективной просьбой о капитальном ремонте автомобильной дороги Ульянка – Оброчное - Ичалки.
«Дорога очень проблемная, на ней много ям, выбоин, - рассказала заявительница. - Ежедневно по ней ходит рейсовый автобус. Кроме того, по этой дороге возят детей в Оброченскую и Рождественскую школы. Я сама работаю в школе, безопасность детей для нас – прежде всего. От имени жителей сел и педагогов обращаемся к вам за поддержкой».
Владимир Волков отметил, что вопрос ремонта этой дороги поднимался в наказах избирателей, поэтому просьба людей обязательно будет выполнена.
«Мы уже не раз возвращались к этой проблеме, - сказал Глава Мордовии. - Дорога соединяет несколько сел в Ичалковском районе, она очень важная. В прошлом году мы принимали решение сделать часть этой дороги в этом году, а закончить ее в 2021 году».
Зампред Правительства Виктор Цыганов, курирующий сферу строительства, доложил о том, как идет выполнение поручения Главы республики.
«В текущем году заключен госконтракт между Упрдором и подрядной организацией на выполнение ремонта 3,3 километра дороги от Ичалок через Рождествено до Баева – это мы делаем в этом году. На оставшийся участок Баево – Оброчное – Ульянка разработана проектно-сметная документация, а ремонт будет выполнен в 2021 году», - рассказал министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ.
Объект будет включен в пятилетнюю программу по приведению автодорог в нормативное состояние в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Глава республики напомнил, что качество и характеристики отремонтированной дороги должны соответствовать требованиям, предъявляемым к школьному маршруту.
Все обращения, полученные в ходе приема граждан, будут взяты под особый контроль.
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