Директора фирмы кинули с вентиляцией

В Мордовии выросло вознаграждение за сдачу оружия
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К полицейским Саранска на этой неделе обратился директор одной из местных фирм. Мужчина рассказал полицейским, что в интернет-магазине он решил заказать вентиляционную установку.
Выбрав оборудование от немецкого производителя, он связался с продавцом, который сообщил, что заказ отправит после его оплаты. Надежность поставщика не вызвала у директора фирмы сомнений, и он перевел необходимую сумму. Прождав длительное время, но не получив заказанное оборудование, предприниматель обратился с заявлением в полицию. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 94900 рублей.
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