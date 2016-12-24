Директора фирмы кинули с вентиляцией

К полицейским Саранска на этой неделе обратился директор одной из местных фирм. Мужчина рассказал полицейским, что в интернет-магазине он решил заказать вентиляционную установку.

Выбрав оборудование от немецкого производителя, он связался с продавцом, который сообщил, что заказ отправит после его оплаты. Надежность поставщика не вызвала у директора фирмы сомнений, и он перевел необходимую сумму. Прождав длительное время, но не получив заказанное оборудование, предприниматель обратился с заявлением в полицию. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 94900 рублей.