Директора фирмы кинули с вентиляцией

Репортер

К полицейским Саранска на этой неделе обратился директор одной из местных фирм. Мужчина рассказал полицейским, что в интернет-магазине он решил заказать вентиляционную установку.

Выбрав оборудование от немецкого производителя, он связался с продавцом, который сообщил, что заказ отправит после его оплаты. Надежность поставщика не вызвала у директора фирмы сомнений, и он перевел необходимую сумму. Прождав длительное время, но не получив заказанное оборудование, предприниматель обратился с заявлением в полицию. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 94900 рублей.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Взятки и гособоронзаказ

Начальника материально-технического обеспечения Саранского механического завода будут судить за откаты

Смертельная вечеринка

Владелец частной бани, где при пожаре погибла 27-летняя девушка, ответит в суде за причинение смерти по неосторожности

Нарубил на статью

Старошайговский лесничий обвиняется в получении взятки в полмиллиона рублей

Прививки на подходе

С середины августа в Мордовии начнется вакцинация от гриппа и микробной пневмонии

Конкурс красоты

№6  Анна

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу