Городской оперативный штаб по профилактике коронавируса разъяснил, как будет жить Саранск в предстоящие праздничные дни. Мероприятия с массовым участием жителей в общественных местах в Саранске проводиться не будут. В столице Мордовии также не будет салюта. «В нынешнее время ситуация с коронавирусом диктует особый порядок нашего поведения. Мы и в страшном сне предположить не могли, что праздничные мероприятия мы вынуждены будем не проводить, более того - ограничить все массовые мероприятия. Это приходится делать в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Решение это непростое, но, считаю, правильное. Оно принято на основе многочисленных рекомендаций специалистов», - сказал Петр Тултаев.

«Если посмотреть на улицы республиканской столицы, складывается впечатление, что многим ее жителям и гостям все нипочем, - продолжил градоначальник. - Ощущение, что никакой эпидемии нет, а все, что предпринимается, считают чуть ли не за какую-то блажь. Между тем, в отличие от наших критиков, мы руководствуемся не эмоциями, а реальной ситуацией, которая складывается».

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства продолжат работать в штатном режиме. Санитарную обработку улиц, общественных пространств и остановочных павильонов планируется проводить «по погоде», но регулярно. Детские площадки предполагается вновь оградить сигнальными лентами. «Да, их срывают, - посетовал мэр. - Что делать остается нам? Снова огораживать!»

Непосредственно 12 июня в связи с большим количеством свадеб в ЗАГСах предполагается усилить патрулирование центральной части города – дабы «не допустить массовых гуляний в местах, которые традиционно посещают молодожены после торжественной церемонии бракосочетания». «Понятно, что такое событие, как заключение брака, должно быть запоминающимся. Но сейчас нужно учитывать и действующие ограничения. Есть негативные примеры, когда после подобных мероприятий целыми семьи попадали в больницы», - предупредил Петр Тултаев.

«К сожалению, в последнее время слово «беспечность» очень актуально для горожан с точки зрения несоблюдения ими элементарных мер безопасности в условиях эпидемии», - заметил мэр города. В этой связи он потребовал не приостанавливать «масочно-перчаточные» рейды на остановках и в общественном транспорте. В усиленном режиме и с установленной ранее периодичностью будет также проводиться санитарная обработка автобусов и троллейбусов. В дальнейшем, не исключено, проверки затронут даже автомобили такси – вопрос этот сейчас изучается совместно с профильным республиканским министерством.

Аналогично продолжится мониторинг предприятий торговли и сферы услуг. Тем более, что недостатков тут хватает. Главу города, к примеру, впечатлила картина, увиденная им на днях в одном из магазинов: «Раньше на входе всегда стоял администратор, раздавал маски, перчатки.… Теперь его уже нет, народ социальную дистанцию не соблюдает, покупатели ходят без перчаток. И никого это не возмущает. Люди, наверное, думают, что власть должна замечания делать».