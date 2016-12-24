«СДС-Управление махинациями»

Известная в недавнем мордовском прошлом фирма «СДС-Управление строительства» на минувшей неделе вновь оказалась в центре уголовных скандалов. Мало того что ее бывшие руководители Михаил Иоффе и Сергей Макаров уже обвиняются в миллионных взятках, теперь к мздоимству прибавилось еще и мошенничество в составе организованной группы. Как установили оперативники УЭБиПК МВД по РМ, экс-директор «СДС» Михаил Иоффе и его заместитель Михаил Казаков с 2007 по 2011 год с неутолимым коррупционным жаром грели руки на закупках лифтов для возводимых социальных объектов. А сама фирма «СДС-Управление строительства» попала в разработку отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по РМ в связи с преднамеренным банкротством компании.

Лифт к финансовым вершинам

Как выяснили борцы с коррупцией и экономическими преступлениями регионального МВД, при возведении Республиканского перинатального центра руководители фирмы «СДС-Управление строительства» Михаил Иоффе и заместитель Михаил Казаков провернули нехитрую махинацию с завышением стоимости лифтового оборудования. Они договорились с представителями фирмы «Глобал» о покупке лифтов для нового объекта. Но у этой договоренности было негласное условие - продавец должен был завысить в документах стоимость поставляемого оборудования. Это позволяло «СДС» искусственно раздуть смету строительства Республиканского перинатального центра, чтобы побольше вытащить денег из бюджета. В дальнейшем фирма Иоффе заключила контракт на постройку социально значимого объекта с Государственным управлением капитального строительства по РМ. Бумаги с завышенной стоимостью лифтового оборудования требовались как раз для обоснования расходов перед госзаказчиком. По материалам уголовного дела, Иоффе и Казаков весьма прилично наварились на закупках шести лифтов для Республиканского перинатального центра - на 2,7 миллиона рублей.

Еще раз провернуть аналогичную «операцию» руководителям «СДС» представился случай при строительстве следующего социально значимого объекта - Стадиона водных видов спорта. С перинатальным центром все прошло гладко, а потому «партнера» по махинации решили не менять. Договор заключили все с той же компанией «Глобал», и лифтовое оборудование вновь пошло по завышенной на бумаге стоимости. В этом случае бюджету был причинен ущерб на 1,5 миллиона рублей.

Следственным комитетом по РМ в отношении руководства ООО «СДС-Управление строительства» возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Рукотворное банкротство

Другое уголовное дело по ООО «СДС-Управление строительства» касается уже чисто финансовых манипуляций. По данным следствия, к январю 2018 года у фирмы образовалась кредиторская задолженность в сумме более 180 миллионов рублей. Чтобы не платить по счетам, руководство «СДС» решило выполнить изящный пируэт. Компания «Мордовдевелопмент» должна была «СДС» 865 миллионов рублей - их вполне бы хватило на расчет с кредиторами. Но вместо истребования этого долга «СДС» уступил право на него другой коммерческой организации по договору цессии. По сути, «СДС» лишался этих 865 миллионов.

Чтобы прикрыть эту операцию, должник - ООО «Мордовдевелопмент» - передал в собственность новому кредитору простые векселя на 894 миллиона рублей. В действительности же никаких реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между организациями не было.

После всех этих манипуляций руководство «СДС» обратилось в суд о признании предприятия банкротом. Ведь вместе с банкротством списывались и долги фирмы. В итоге решением Арбитражного суда Мордовии ООО «СДС-Управление строительства» было признано несостоятельным (банкротом), в связи с чем кредиторам был причинен крупный ущерб на общую сумму около 183 миллионов рублей.

По этому делу были задержаны три человека - исполняющий обязанности директора ООО «СДС-Управление строительства» Александр Тимофеев, сотрудник фирмы Михаил Головкин и директор ООО «Мордовдевелопмент» Артур Каюров.

Кстати, в отношении Артура Каюрова возбудили еще одно уголовное дело - за уклонение от уплаты налогов. По версии следствия, в 2019 году он не отразил в налоговых декларациях сведения об отсутствии необходимости выплаты указанного долга в сумме 865 миллионов рублей, что привело к сокрытию налога на прибыль в размере около 120 миллионов рублей.

Как сообщает Следственный комитет по РМ, в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания гражданского иска, штрафа и других имущественных взысканий наложен арест на имущество ООО «Мордовдевелопмент». По уголовному делу следователями СК при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК МВД по РМ проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Взятки от Иоффе

Напомним, что бывший директор «СДС-Управление строительства» Михаил Иоффе в следственный изолятор загремел еще осенью прошлого года - по подозрению в подкупе двух руководящих лиц Росреестра. По данным следствия, в 2015 году он отблагодарил крупной суммой двух сотрудников Росреестра, решивших все проблемы с оформлением земельного участка. Располагался этот участок под жилым комплексом «Онегин», что теперь высится в самом центре республиканской столицы. Причем сделать это без лишних трудностей у Иоффе долгое время не получалось - согласие должны были подписать десятки семей. Законным путем зарегистрировать землю не получалось, и тогда руководитель фирмы решил зайти с другой стороны. В Кадастровой палате он нашел людей, готовых помочь с решением вопроса. Ими оказались заместитель руководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра по РМ Михаил Сурков и его подчиненная - начальник юридического отдела Людмила Аверкина (Панишева). Свою помощь реестровцы оценили в полмиллиона рублей. Деньги должны были поступить на карту Аверкиной, и она попросила сверх этой суммы 13 процентов - в качестве возмещения подоходного налога. И вот чудо - необходимые бумаги на участок вскоре были выправлены. Троица провернула коррупционную операцию, замаскировав передачу денег под договор оказания юридических услуг.

Чуть позже сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД по РМ задержали бывшего руководителя ГОСУКСа РМ Сергея Макарова. По данным правоохранительных органов, он тоже в свое время получил от Иоффе взятку. Только не деньгами, в деле фигурирует некий кухонный гарнитур по стоимости, превышающей 1 миллион рублей.

Михаил Иоффе и Сергей Макаров были знакомы давно, еще по работе в фирме «СДС-Управление строительства». Как раз ее первым руководителем и был Сергей Макаров, Иоффе - его заместителем. Административные таланты Макарова позволили ему довольно быстро продвинуться по карьерной лестнице и возглавить казенное учреждение «Управление капитального строительства РМ». Освободившееся место начальника в «СДС» занял Михаил Иоффе. Как известно, строительная фирма занималась возведением по госконтрактам социально значимых для республики сооружений, таких как Дворец водных видов спорта, Универсальный зал и Крытый футбольный манеж. Суммы по контрактам проходили колоссальные - объемы финансирования исчислялись миллиардами рублей. А контроль за выполнением работ по этим объектам осуществлял как раз ГОСУКС РМ во главе с Сергеем Макаровым. Выше мы уже сообщили, как при таком контроле разворовывались деньги. Получается, у Макарова и Иоффе отнюдь не случайно были прямые коррупционные отношения.

По данным следствия, в 2014 году Сергей Макаров потребовал от своего бывшего подчиненного расплатиться за благосклонное отношение и «общее покровительство». Дело в том, что тогда «СДС» не укладывалось в сроки по сдаче объектов, и это грозило применением самых серьезных санкций к нерадивому подрядчику. Крупное финансовое подношение позволяло избежать этой неприятной участи. Любопытно, что взятка была оформлена в виде покупки кухонного гарнитура по какой-то заоблачной стоимости в 1 миллион рублей. И новенькая мебель предназначалась не самому Сергею Макарову, а проживающему отдельно его сыну. Деньги под видом оплаты строительных материалов перечислялись на расчетный счет предпринимательницы, занимающейся реализацией мебели. В графе «назначение платежа» стояла отметка «за бетон», хотя с ним женщина никогда дела не имела. Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере».

К слову, после ухода с должности руководителя ГОСУКСа РМ Макаров не исчез с управленческих просторов, а оказался в кресле директора столичного института «Мосрегионпроект». И за невыплату зарплаты сотрудникам данной организации и халатность уже привлекался к уголовной ответственности.