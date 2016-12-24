Военный хирург из США и пенсионерка из Рузаевки

Переписка в группе знакомств обошлась нашей землячке почти в полмиллиона рублей

Полицейские Рузаевского района проводят проверку по факту мошенничества, совершенного в отношении 60-летней местной жительницы.

Как рассказала женщина, некоторое время назад в одной из социальных сетей она познакомилась с жителем США. Из переписки наша землячка узнала, что мужчина является военным хирургом и в настоящий момент находится на корабле у берегов Сомали.

В ходе очередного сеанса общения новоиспеченный знакомый попросил пенсионерку о помощи. По его словам, ему должны были перевести крупную сумму денежных средств, но из-за нахождения в плавании получить перевод он не мог. «Американец» предложил жительнице Рузаевки получить деньги вместо него. Женщина решила, что в этой ситуации может помочь военному хирургу. Наличность должны были отправить в посылке.

В конце мая пенсионерке позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками транспортной компании и пояснили, что ей необходимо заплатить некий налог за доставку посылки. Женщина перечислила необходимую сумму. Спустя несколько дней на связь с ней вышли уже якобы представители страховой компании. По их информации, посылка оказалась задержана в аэропорту. Для разрешения проблемы требовалось оформить страховку. Таким образом, в течение нескольких дней женщина перечислила неизвестным денежные средства на общую сумму 459 тысяч 736 рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Как сообщает МВД по РМ, в мае текущего года жертвами «мобильных» мошенников стали более 90 жителей Мордовии. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила свыше 6 миллионов 700 тысяч рублей. Эти денежные средства были перечислены на счет неизвестных за покупку и продажу сотовых телефонов, бытовой техники, мебели, домашних питомцев. Почти 2 миллионов потерпевшие лишились, пытаясь защитить свои сбережения от несанкционированного списания, после звонков лжесотрудников банка. Еще около одного миллиона рублей были перечислены злоумышленникам под предлогом получения прибыли на валютном рынке.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам быть внимательными при общении с незнакомыми людьми, не перечислять предоплату за товар, не передавать незнакомцам реквизиты своей карты.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов рекомендуют гражданам проявлять бдительность при поступлении звонков или электронных писем, в которых им сообщается о положенных компенсационных выплатах в связи с распространением коронавирусной инфекции. МВД по РМ настоятельно рекомендует получать информацию из проверенных источников.