«Зачем перекапывать огромные территории, отключать от снабжения сразу по полмикрорайона?!»

В понедельник на прошедшем в формате видеоконференции расширенном совещании с членами регионального кабинета министров, главами муниципальных районов и руководителями ресурсоснабжающих организаций обсуждались вопросы подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов.

Несмотря на то что прошлый осенне-зимний период пройден без серьезных сбоев, обеспокоенность вызывает двукратный рост аварийных ситуаций. В первую очередь это относится к Саранску, где произошла основная масса инцидентов в системах водо- и теплоснабжения, разрытий и прорывов на теплотрассах. Как следствие - 615 жилых многоквартирных домов какое-то время оставались без тепла.

Выступая на совещании, Глава РМ Владимир Волков отметил, что нынешние объемы подготовительных работ оцениваются в три с лишним миллиарда рублей. Только в сфере электроэнергетики предстоит реализовать 9 инвестиционных программ на 900 млн рублей. В этой связи он обозначил ряд задач, стоящих перед муниципалитетами и ресурсоснабжающими организациями.

Прежде всего, следует в разы увеличить масштабы проведения подготовительных мероприятий - сформировать аварийный резерв материально-технических ресурсов, источников электроснабжения и топлива. При необходимости следует сформировать дополнительные аварийные бригады, доукомплектовать их специалистами, обеспечить средствами связи, техникой и оборудованием.

Во-вторых, нужно наращивать темпы работ - вводить вторые смены, активнее задействовать имеющиеся ресурсы. Пока, правда, чаще встречаются примеры иного рода. «В Саранске много раскопанных теплотрасс, но далеко не везде можно увидеть рабочих, - указал Глава РМ. - Такого, конечно же, быть не должно! Если начали ремонт, его нужно проводить оперативно, чтобы люди не сидели без горячей воды».

Следующее важное направление - диагностика. «Мы договаривались приобретать спецтехнику для муниципальных предприятий - в лизинг, на льготных условиях. Однако это делается для того, чтобы знать, где и что может прорваться, то есть для быстрого устранения изъянов. Но зачем же тогда перекапывать огромные территории, отключать от снабжения сразу по полмикрорайона?!» - удивился Владимир Волков.

В то же время органам местного самоуправления совместно с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями надо стремиться к 100-процентной обеспеченности МКД и социальных объектов приборами учета, в особенности - «встраиваемыми» интеллектуальными системами сбережения ресурсов (типа АСКУПЭ). В последние два года такие работы замедлились. В Саранске, к примеру, количество домов, подключенных к АСКУПЭ, сократилось с 2 тысяч до 1200. «Люди платят только за те ресурсы, которые они реально получают, - именно такой принцип заложен в системе, - напомнил Владимир Волков. - Но оплачивать недостатки в работе ресурсоснабжающих организаций граждане не должны!»

Глава республики подчеркнул, что по всем направлениям модернизации ЖКХ нужно стремиться к внедрению «умных» технологий, передовых цифровых решений. Нужно менять структуру управления коммунальным хозяйством, делать ее более современной и управляемой, сокращать бюджетные расходы на содержание управленческого и технического персонала. Муниципалитетам предложено проанализировать перспективы создания единых учреждений в сфере обслуживания объектов ЖКХ, в функции которых войдет и благоустройство территорий, и управление жилфондом, и содержание дорог, вплоть до организации уличного освещения, Также им рекомендовано изучить совместно с Правительством возможность внедрения механизма обязательного «расщепления» платежей за коммунальные ресурсы.

К числу первоочередных задач отнесено и обеспечение своевременности расчетов за потребленные энергоресурсы. Объемы задолженности продолжают расти. Ныне они оцениваются уже в 4,5 млрд рублей. Министерству финансов поручено разработать график ежедневных платежей по погашению долгов республиканских и муниципальных бюджетных учреждений.