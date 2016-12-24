Швецова отправили на зону

В Саранске суд огласил приговор бывшему директору завода «Биохимик», 49-летнему Денису Швецову. Он обвинялся в присвоении и растрате имущества на сумму более 2 миллионов рублей.

По данным правоохранителей, экс-руководитель завода в августе 2015 года присвоил себе авто предприятия «Рено Логан». Занимая на тот период высокую должность, он предоставил в бухгалтерию завода данные о ДТП, в котором якобы сильно пострадал рабочий автомобиль. В документах числилось, что «Логан» ремонту не подлежит, а значит, его следует списать с баланса предприятия. После того как необходимые документы были оформлены, Швецов забрал автомобиль себе и продал знакомому. Сделка прошла в Москве. Покупатель «француза» рассказал, что автомобиль ему был нужен для рабочих, которые трудятся на его загородном участке в Московской области. Машина была продана за 200 тысяч рублей. Ими Швецов, разумеется, распорядился по собственному усмотрению.

«Несколькими месяцами позже подозреваемый провернул еще одну автосделку. В октябре того же года он продал «Биохимику» личный автомобиль премиум-класса. Но Швецовым двигала вовсе не забота об автопарке предприятия, а элементарная жадность - он «втюхал» предприятию свой «Мерседес-Бенц» по завышенной стоимости. Элитный представитель немецкого автопрома обошелся заводу в 3,5 миллиона рублей, тогда как его реальная стоимость составляла около 2 миллионов 700 тысяч рублей.

Дело в том, что незадолго до продажи «Мерседес» побывал в ДТП и был отремонтирован, что весьма существенно влияет на рыночную стоимость автомобиля. «Стражи порядка подсчитали, что только на этих автоаферах Швецов «надул» родной «Биохимик» почти на миллион рублей. Но наибольший резонанс получил еще один эпизод в теневой биографии Швецова. Все дело в личном тренере по гольфу, которого директор предприятия нанял на должность инструктора по спорту. Следствие установило, что на оплату его услуг «Биохимик» израсходовал сотни тысяч рублей. Такие деньги Денис Швецов заплатил тренеру Валерию Тупикову в качестве заработной платы. Но на мордовском предприятии тренер только числился, а по факту он ни разу здесь не был и никаких занятий не проводил.

Свою вину Денис Швецов так и не признал. По приговору суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



