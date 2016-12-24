В Саранск приходит «Radisson»

О подписании соглашения, предусматривающего открытие гостиничного комплекса под данным брендом, было объявлено в минувший понедельник в ходе проведенного в режиме видеоконференции рабочего совещания с участием Главы Мордовии Владимира Волкова, вице-президента «Radisson Hotel Group» в России, СНГ и странах Балтии Дэвида Джэнкинса, генерального директора ООО «СЗ «Корпорация Кошелев» Владимира Кошелева, Министра спорта, молодежной политики и туризма РМ Александра Савилова и гендиректора гостиницы «Saransk Congress Hotel» Алексея Стешина.

Речь идет о ребрендинге отеля на улице Советская, построенного к Чемпионату мира по футболу 2018 года (прежнее название – «Four Points by Sheraton»). Для деловых людей и туристов здесь имеется 137 номеров, ресторан с летней верандой, лобби-бар, фитнесс-центр с бассейном и сауной, плюс - крупнейшая в Мордовии площадка для проведения мероприятий.

Новый комплекс будет готов во второй половине текущего года. Он, как подчеркнул руководитель Мордовии, должен способствовать дальнейшему увеличению въездного туристического потока. «За время подготовки к Чемпионату мира по футболу Саранску удалось значительно обновить дорожно-транспортную, коммунальную, сервисную инфраструктуру, - сказал Владимир Волков. - Динамичное развитие получила, в частности, сфера услуг, в том числе - гостиничный бизнес. Дальнейшее развитие индустрии гостеприимства - одна из важнейших задач для республики и ее столицы. Потому приход в регион компании, имеющей громадный опыт в гостиничной индустрии, следует рассматривать как важный шаг в этом направлении. Мы нацелены на плодотворное, долгосрочное сотрудничество, и надеемся, что «Radisson Hotel Group» задаст высочайшие стандарты гостиничного обслуживания».

«Мы невероятно горды тем, что наше солидное портфолио отелей под брендом «Radisson» пополнится еще одной гостиницей – сороковой по счету в России. Таким образом, мы продолжаем укреплять свои позиции в качестве ведущей международной гостиничной группы в регионе», - отметил Дэвид Джэнкинс.