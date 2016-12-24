Дачный маршрут №142Д не будет работать на Троицу

Власть «подставит плечо» населению и экономике
Глава Мордовии Владимир Волков провел по видеоконференцсвязи совещание с членами Правительства и главами муниципальных районов
Решением городского оперативного штаба по профилактике коронавируса дачный маршрут №142Д, следующий в направлении городского кладбища №4, в ближайшие выходные (6 и 7 июня) не будет работать. Не выйдут в рейсы и бесплатные автобусы, традиционно обслуживающие на Троицу так называемый «кладбищенский маршрут». Сделано это в соответствии с ограничениями, согласно которым на территории городского округа Саранск запрещается посещать кладбища в период действия режима повышенной готовности.
«Бережёного Бог бережет! – так прокомментировал принятое решение мэр города Петр Тултаев, - Ситуация в Саранске нестабильная. Мы уже почувствовали «дыхание» вируса. Если раньше лишь слышали о заболевших, то теперь в окружении практически каждого из нас – среди друзей, знакомых, есть переболевшие».
Добраться до мест захоронений на собственных автомашинах тоже едва ли удастся. Движение по Ключаревскому шоссе (от Юго-западного шоссе до городского кладбища № 4) будет перекрыто 6 и 7 июня. Помимо того, в субботу власти временно ограничат движение и стоянку транспортных средств на автодороге к кладбищу села Берсеневка, (от корпуса №3 многоквартирного дома № 20 по ул. Победы). Исключение сделают лишь для автомобилей аварийных и коммунальных служб, а также для транспорта, задействованного в мероприятиях по захоронению.
Глава Мордовии Владимир Волков провел по видеоконференцсвязи совещание с членами Правительства и главами муниципальных районов
Главу Дубенского района Мордовии Сергея Плешакова заподозрили в хищении из бюджета 193 тысяч рублей. Двумя месяцами ранее Теньгушевский...
Глава Мордовии Владимир Волков провел видеоконференцию с руководителями предприятий республики
Главе РМ Владимиру Волкову были представлены президент РМ Рейл Холдинга Константин Данилов и генеральный директор компании Виталий Стариков,...
Несмотря на окончание в стране периода нерабочих дней, в Мордовии продолжает действовать режим повышенной готовности
Президент России пообещал помочь гражданам и бизнесу справиться с последствиями ограничительного режима
Новый собственник «Лисмы» объявил о слиянии своих главных активов. Под управлением инвестиционно-промышленной компании «Storm Group»...
Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с председателем регионального объединения работодателей «Союз промышленников и...
Один из самых главных вопросов, волнующих сегодня жителей всех регионов страны, - как быстро будут сниматься карантинные ограничения. В Мордовии...
Глава РМ посетил строительную площадку нового хирургического корпуса Детской республиканской больницы в Зеленой роще