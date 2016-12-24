Дачный маршрут №142Д не будет работать на Троицу

Решением городского оперативного штаба по профилактике коронавируса дачный маршрут №142Д, следующий в направлении городского кладбища №4, в ближайшие выходные (6 и 7 июня) не будет работать. Не выйдут в рейсы и бесплатные автобусы, традиционно обслуживающие на Троицу так называемый «кладбищенский маршрут». Сделано это в соответствии с ограничениями, согласно которым на территории городского округа Саранск запрещается посещать кладбища в период действия режима повышенной готовности.

«Бережёного Бог бережет! – так прокомментировал принятое решение мэр города Петр Тултаев, - Ситуация в Саранске нестабильная. Мы уже почувствовали «дыхание» вируса. Если раньше лишь слышали о заболевших, то теперь в окружении практически каждого из нас – среди друзей, знакомых, есть переболевшие».

Добраться до мест захоронений на собственных автомашинах тоже едва ли удастся. Движение по Ключаревскому шоссе (от Юго-западного шоссе до городского кладбища № 4) будет перекрыто 6 и 7 июня. Помимо того, в субботу власти временно ограничат движение и стоянку транспортных средств на автодороге к кладбищу села Берсеневка, (от корпуса №3 многоквартирного дома № 20 по ул. Победы). Исключение сделают лишь для автомобилей аварийных и коммунальных служб, а также для транспорта, задействованного в мероприятиях по захоронению.